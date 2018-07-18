Как знаки зодиака водят машину 8 18.07.2018, 18:16

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Астролог рассказала, как знаки зодиака ведут себя за рулем.

Астролог Вера Хубелашвили рассказала cosmo.ru, как знаки зодиака ведут себя за рулем.

Всегда интересно посмотреть на себя со стороны пешехода, правда?

Овен

Овны — это импульсивные натуры, неудивительно, что именно им стоит побеспокоиться на счёт осмотрительности за рулём. Ведь автомобиль для представителя первого знака зодиака — это способ выпустить эмоции наружу, почувствовать свободу, энергию. Конечно, далеко не каждый Овен — лихач, но для большинства из них машина — это часть жизни, которая дарит определённые эмоции. Представители данного знака зодиака беспокоятся об убранстве салона, отличной акустике, хорошо подобранной музыке. Чтобы обеспечить себе отличное качество езды, Овны предпочитают приобретать стильные автомобили от популярных и надёжных мировых марок. Один из излюбленных Овнами вариантов — это спортивный автомобиль.

Телец

Тельцы — это люди щепетильные, любящие личный транспорт, ухаживающие за ним, знающие все правила дорожного движения. И эту идеальную картинку портит лишь одно единственное качество представителей второго знака зодиака — упрямство. Случается, что Тельцы предстают не самыми законопослушными водителями только потому, что их что-то раздражает. В таких случаях Тельцы способны пренебречь знаком или не пропустить пешехода на переходе. Но это не свойственно всем представителям данного знака зодиака. Куда более общим качеством является склонность к тому, чтобы считать автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Тельцам не нужны громкие названия марки и стильные спортивные машины. Напротив, Телец — любитель простоты, качества и надёжности. Он будет основательно ухаживать за личным транспортом: мыть, полировать, проводить техосмотры и так далее. В целом это добросовестный водитель, использующий машину для семейных и хозяйственных нужд, потому часто предпочитает вместительные модели с кузовом.

Близнецы

Близнецы — это люди стремительные, ибо их стихия — Воздух. А воздух — это ветер, ураган, мощь, скорость. Нет ничего удивительного в том, что среди представителей третьего знака зодиака так много людей предпочитают быструю езду. Тем не менее они далеко не являются лидерами статистики аварий, ведь скорость для Близнецов — состояние естественное, в котором они прекрасно ориентируются. Тем не менее встречается немало представителей данного знака зодиака, которые легко переступают через эту свою черту и водят автомобиль аккуратно и бережно, компенсируя недостаток музыки отличной акустикой и громкой музыкой. Это те самые люди, у которых «качают басы» и ревёт на всю улицу какая-то динамичная мелодия. Они предпочитают открытые окна, чтобы шум и ветер давали ощущение свободы, полёта, скорости.

Рак

Раки — это аккуратные водители, которые относятся очень предусмотрительно к езде на дороге. Они осмотрительны и неспешны. В силу эмоциональности представители четвёртого знака зодиака — это довольно конфликтные водители. Любое дорожное происшествие способно их разозлить и привести к конфликтной ситуации. Неважно, виноват другой водитель или же пешеход — всем может достаться от вспылившего Рака. Езда для него — состояние не самое спокойное, требующее напряжения и осмысления ситуации. Правда, встречаются Раки опытные, умеющие расслабляться даже за рулём. В любом случае Рак — это не просто ворчливый хам за рулём, а человек, остро переживающий за то, чтобы со всеми на дороге всё было благополучно. Что касается выбора автомобиля, то тут особых предпочтений у Рака нет. Главное — чтобы ездил надёжно. За машиной представители данного знака зодиака ухаживают тщательно, прячут её от чужих глаз в гараж и редко задумываются о том, чтобы приобрести что-то новое, стильное, более дорогое.

Лев

Лев — едва ли не самый осторожный водитель. Он идеалист во многом, а потому и автомобиль у такого человека должен быть под стать — идеальный: без пылинки, без царапинки. В выходной день с утра Льву не лень подняться, чтобы пойти помыть машину. На дороге он бдительно следит, чтобы все держались на безопасном расстоянии. Правила дорожного движения представители данного знака зодиака знают безупречно, чтобы всегда иметь на дороге преимущество в спорных ситуациях. Большинство Львов предпочтут роскошную машину, с громким названием, золотым убранством, изысканным силуэтом и так далее. Но далеко не каждый способен себе позволить такое приобретение. Те Львы, которым по карману лишь изрядно поездившие отечественные машины с рук, не унывают и бережно относятся к тому, что есть. Даже если у них старая «Копейка», то она блестит и сверкает, как какой-то дорогой выставочный экземпляр.

Дева

Девы — это люди, которые очень серьёзно подходят к вопросу вождения. Они назубок выучивают правила и всерьёз считают, что взяли на себя особую ответственность, став водителем. Они всегда пристёгнуты, трезвы, имеют аптечку, запасное колесо и нужные бумаги. Довольно сложно найти Деву-водителя, чья машина бы не имела сигнализации и видеорегистратора. Всё, что требуется для качественной и безопасной езды, есть у Девы. Дева остановится на светофоре, даже если никого на дороге нет. В своём районе представители данного знака зодиака знают все улочки, по которым можно кратчайшим способом срезать через двор для более короткой дороги. Некоторые Девы, получив права, становятся невыносимыми, ведь всё время начинают говорить об автомобилях и смотреть на прочих собеседников как на людей другого сорта. Впрочем, это присуще далеко не всем Девам, но такие наблюдения тоже имеются.

Весы

Весы — люди уравновешенные, но мечтательные. Именно поэтому им довольно сложно долго концентрироваться на чём-то одном. Водители этого знака часто попадают в неприятности на дороге в тех случаях, когда, казалось бы, сделать так вообще невозможно. Впрочем, это касается далеко не всех Весов. Следует сказать о предпочтениях данного знака зодиака в автомобилях. Они любят элитные, броские машины, которые выделяются на дороге стилем. Комфорт — это тоже важное условие. Автомобиль без кондиционера — нежелательный вариант для данного представителя стихии Воздуха. Кроме того, Весы ценят коллекционные и эксклюзивные машины, а вот общественного транспорта предпочитают избегать. Стоит отметить, что Весы очень хорошо знают правила дорожного движения, а потому в бодром и сосредоточенном состоянии являются надёжными водителями. Главный совет им — не витать в облаках за рулём.

Скорпион

Скорпионы — ценители дорогих машин. Ездить на ветеране отечественного автопрома — это ужасно для представителей данного знака зодиака. В статистике аварийности они далеко на последних местах. Все правила Скорпионы знают наизусть. Что касается использования автомобиля, то для них это не средство передвижения, не то, что в хозяйстве пригодится, а — статусность. Конечно, кому-то из представителей данного знака зодиака машина действительно нужна, но часто многие из них приобретают транспорт только потому, что он стильно выглядит, позволяет произвести впечатление и облегчает возможность путешествий.

Стрелец

Стрельцы — это люди, любящие путешествия и дорогу. Им нравятся дальние поездки, в которых скрывается ни с чем не сравнимая романтика. Представителям данного знака зодиака стоит приобретать вместительные машины, микроавтобусы, грузовики, внедорожники. Трейлер — тоже неплохой вариант, да и вообще «дом на колёсах» — мечта для многих Стрельцов, с восхищением смотрящих на то, как на Западе это просто реализовать. Как водитель Стрелец довольно хорош, но он часто скучает, сидя за рулём. Ему нравится общение и постоянно нужны новые впечатления, а потому такой водитель разговорчив, а если поговорить не с кем — полезет в телефон. С этим стоит быть осторожнее, так как подобные поступки могут приводить к нежелательным происшествиям на дороге. Из самого автомобиля Стрелец культа не делает. Главное — чтобы там имелось всё нужное, например, личные вещи, полезные в дороге.

Козерог

Козероги — люди прагматичные, вдумчивые, рассудительные. Кое-кто из них способен использовать это в качестве преимущества на дороге. Но преобладающее количество представителей данного знака зодиака к скорости относятся настороженно. Козероги теряются на дороге, сворачивают не туда, куда нужно, и всячески нарушают правила, которые, несмотря на это, прекрасно знают, чуть ли не наизусть. Всё меняется, когда Козерог оказывается на бездорожье: здесь настоящее раздолье для Козерога, больше не стиснутого плотным кольцом водителей, не обязанного следить за вереницей знаков и подстраиваться под темп светофорной цветомузыки. Именно на ухабах и полузаросших тропах Козерог способен проявить истинное мастерство вождения. Из машин предпочитают внедорожники и классические модели.

Водолей

Водолеи — это рациональные и спокойные водители. Они не любят гнать за рулём, идти на неоправданные риски. Большинство из них прекрасно понимают, что на дорогах им часто случается по рассеянности пренебречь тем или иным правилом, а потому они с особым вниманием следят за тем, как ведут машину. Они экономно относятся к бензину и с радостью бы перешли на какой-то другой, альтернативный вид топлива. Водитель, рождённый под знаком Водолея, редко создаёт другим проблемы на дороге. Даже если в жизни он известен как человек экстравагантный, на дороге он скромен, предупредителен, законопослушен и вежлив. К выбору автомобиля относится без особой привередливости. Старается смотреть на характеристики, а не на внешний вид машины.

Рыбы

Рыбы — не самый надёжный водитель из-за рассеянности. Им требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к дороге, после чего представители двенадцатого знака зодиака чувствуют себя намного увереннее. Они неторопливы и нелегко переносят продолжительные поездки. Эти люди не любят скорость. Для них машина — это лишь средство добраться из пункта «А» в пункт «Б», лучше всего — без каких-либо происшествий. В жизни Рыбы автомобиль не играет какой-либо особой роли, но всё меняется, если эта машина имеет цвет морской волны. В таких случаях человек, рождённый под знаком Рыбы, с большим удовольствием отправляется в поездки и ухаживает за своим транспортом.