Брестское «Динамо»: Действительно, мы расстаемся с Милевским, Гавриловичем и Савицким 1 19.07.2018, 12:13

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Артем Милевский

Слухи об уходе из клуба ведущих футболистов - подтвердились.

Пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова подтвердила "Прессболу" информацию о расставании клуба с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем и сообщила, что Павел Савицкий также скоро покинет Брест.

"Действительно, ФК "Динамо-Брест" расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведен на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже.

Причины, по которым "Динамо-Брест" расстаётся с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", — отметила Хижинкова.