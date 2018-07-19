Как выглядел Минск без Лукашенко 2 19.07.2018, 16:02

1,848

История столицы в фотографиях.

Завтра, 20 июля, исполняется 24 года с того самого дня, когда Лукашенко впервые принял присягу и стал президентом. The Village Беларусь вспоминает, как выглядел Минск до его правления и что еще сохранялось в первые годы президентства, а потом ушло.

Некоторые из этих снимков сделаны уже в эпоху Александра Лукашенко, но еще без тех изменений, который обычно связывают с его затяжным правлением. На других кадрах изменения уже заметны — но тогда они были первыми, робкими, а потом оказались типичными и постоянными.

При Александре Лукашенко улицы и проспекты начали переименовывать без причины

Чиновники постоянно твердят: переименование улиц и проспектов — дорогое удовольствие, приходится вносить кучу изменений в документы, заказывать новые таблички. Такое можно позволить себе только в действительно важных случаях. И долгие годы так и было: если улицы переименовывали, то тому находились веские причины, обоснования, собирались комиссии и решали, насколько это оправданно. Но последние пятнадцать лет решение о переименовании принимают даже на основании простого сообщения на форуме.

В 2003 году на форуме сайта Мингорисполкома некто «Михаил Моисеевич, Голландия» высказался, что название строящейся станции метро «Раковская» (которое было присвоено еще в 1994 году) вызывает у него ассоциации с раковой опухолью. В ходе дискуссии большинство высказались против переименования, но Мингорисполком в 2003 году все же присвоил станции название «Спортивная».

А в мае 2005 года по просьбам ветеранов Лукашенко переименовал проспект Франциска Скорины в проспект Независимости, проспект Машерова — в проспект Победителей, улицу Варвашени — в проспект Машерова, а улицу Енисейкую — в Варвашени. С тех пор на просьбы и петиции о переименовании какой-нибудь улицы чиновники снова отвечают: это дорогое удовольствие, должна быть веская причина…

При Лукашенко минские здания стали активно перекрашивать в бежевый

Раньше столичные здания были раскрашены в разные яркие и насыщенные цвета, но с приходом к власти Лукашенко многие из них перекрасили в различные оттенки бежевого, да и новые здания строят такими же: бежевый вентфасад, бежевая штукатурка. Бежевый — новый национальный цвет беларуской архитектуры.

При Лукашенко активно сносят памятники архитектуры

При Лукашенко председателями Мингорисполкома успели поработать пять человек: к уже «разобранным» Андрею Шорцу, Николаю Ладутько и Михаилу Павлову добавляются Владимир Ермошин и Александр Герасименко. При всех что-нибудь историческое да сносили — и, конечно, не без ведома главы государства. Утраченные памятники и знаковые объекты можно перечислять долго: исторические здания на Кирова, Революционной, Торговой, первая минская электростанция, здание ВДНХ, автовокзал «Московский», музей ВОВ и так далее. В начале июля Белорусская православная церковь снесла два старинных здания на улице Освобождения: там надумали построить новый комплекс БПЦ.

При Лукашенко центр города начали застраивать зданиями сомнительных достоинств

Город всегда застраивали зданиями, которые нравились не всем. Но с переходом к независимости и внедрению рыночных отношений и некоторых принципов демократии с горожанами стали советоваться, проводить общественные обсуждения. Однако мнение самих горожан при этом редко бралось в расчет, в основном все решали коммерческие соображения. Так в городе появились громадины, которые очень многие не любят: жилой дом «У Троицкого» (обиходно называемый «дом Чижа») или отель «Кемпински», который, как потом оказалось, и не «Кемпински» вовсе. А в Верхнем городе на месте автостоянки построили высокое здание с нарушениями закона — и, несмотря на все предписания контролирующих органов (те требовали демонтировать верхние этажи), ввели его в эксплуатацию.

При Лукашенко троллейбусы начали убирать с центральных улиц

Троллейбус — более экологичный вид транспорта, чем автобус, но все равно в 2002–2006 годах от «рогатых» избавились на проспектах Машерова (Победителей) и Франциска Скорины (Независимости), на улицах Интернациональная и Городской Вал. Вместо них пустили дизельные автобусы, которые справляются хуже троллейбусов: воздух загрязняют, а ездят медленнее.

При Лукашенко в городе появились «фирменные» долгострои

Долгострои, конечно, были еще в советское время. Но тогда строили на деньги государственные, и казны на все прожекты могло и не хватать. Чего стоят Дворец Республики, который строили с 1985–го по 2001–й, или несколько НИИ в Академгородке, которые простояли заброшенными коробками с конца восьмидесятых по конец нулевых, пока их не снесли. Но в рыночную эпоху в Минске появились недострои частные, да еще с громкими именами. Про «Кемпински», который никак не могут достроить с 2010 года, мы уже говорили. Похожая судьба у гостиницы Hyatt, которую начали строить в том же 2010–м с целью успеть к Чемпионату мира по хоккею 2014 года. Но завершить не успели, с тех пор здание пытались продать уже семь раз, но никто не спешит покупать его ни за 50, ни за 30 миллионов долларов. Многолетние заборы без деятельности внутри стоят также на месте Червенского рынка и автовокзала «Московский».

До Лукашенко на городской праздник можно было попасть без выворачивания карманов

Это сейчас, чтобы 9 мая пройти в колонне по проспекту, или посетить футбольный матч, или прийти на городской праздник на площадь Свободы, нужно проходить через рамки металлодетектора и показывать, что ты несешь в рюкзаке. При этом милиция порой устанавливает свои правила: еду и напитки не проносить, фотографировать запрещено. А ведь еще с советских лет и по инерции все девяностые и даже самое начало нулевых на праздник можно было пройти просто так, без «шмонов». Но после взрыва пачки сока на Дне независимости в 2008 году силовики начали закручивать гайки, и теперь досмотр с металлоискателем — обычное дело почти на любом празднике.