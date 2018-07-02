Фоторепортаж: В Минске собрались любители Infiniti 1 2.07.2018, 19:21

Такие встречи уже стали традиционными для участников Infiniti-клуба.

Сегодня утром на популярном месте встречи минских автолюбителей собрались почитатели импозантных японских автомобилей. Сперва фанаты Infiniti организованной колонной выдвинулись к Кургану Славы для возложения цветов к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После «официальной» части водители, несмотря на погоду, отправились отдыхать на природу. Как прошел эффектный автопробег — смотрите в фоторепортаже Onliner.by.

Несмотря на дождь и откровенно плохую погоду, утром к Национальной библиотеке стеклось человек сорок. Вокруг седанов, купе и кроссоверов собрались их владельцы с зонтами и флагами. Не обошлось, конечно, и без красивых девушек.

Такие встречи уже стали традиционными для участников Infiniti-клуба. Каждый год с наступлением тепла автовладельцы встречаются вместе, делятся новостями и обсуждают автомобили.