Решивший помочь хозяину с уборкой попугай стал звездой Сети
- 20.07.2018, 12:30
Своим поступком птица очень удивила хозяина.
Некоторые владельцы попугаев сетуют на то, что их питомцы умеют устраивать беспорядок быстрее и эффективнее, чем иные свиньи, пишет 120.su.
Вот и попугай по кличке Эйнштейн не отличается чистоплотностью, так что его владелец очень удивился, когда птица пробралась в кладовку и стала вытаскивать оттуда щётку и совок.
Однако, радость была преждевременной. Если поначалу действительно казалось, что Эйнштейн хочет помочь с уборкой, то быстро выяснилось, что хулиганистая птица всего лишь желала поточить клюв об резиновый край совка.