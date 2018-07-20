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Решивший помочь хозяину с уборкой попугай стал звездой Сети

  • 20.07.2018, 12:30

Своим поступком птица очень удивила хозяина.

Некоторые владельцы попугаев сетуют на то, что их питомцы умеют устраивать беспорядок быстрее и эффективнее, чем иные свиньи, пишет 120.su.

Вот и попугай по кличке Эйнштейн не отличается чистоплотностью, так что его владелец очень удивился, когда птица пробралась в кладовку и стала вытаскивать оттуда щётку и совок.

Однако, радость была преждевременной. Если поначалу действительно казалось, что Эйнштейн хочет помочь с уборкой, то быстро выяснилось, что хулиганистая птица всего лишь желала поточить клюв об резиновый край совка.


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