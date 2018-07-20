Большой развал 2 Александр Обухович

20.07.2018, 13:33

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Александр Обухович

Беларусь закуклилась в совке.

По мере того как в России идет подготовка новой политики по отношению к постсоветским странам, вдруг снова стал актуальным вопрос о том, как и почему развалился СССР. Причем основные действующие лица этого процесса либо откровенно врут, либо столь же откровенно недоговаривают. К тому же многие из них, в силу возраста, постепенно уходят, унося важнейшую информацию с собой.

Результатом стало заполнение информационного поля как России, так и Беларуси откровенной ахинеей, как о самом процессе распада, так и о его действующих силах.

Так случилось, что в 1991-93гг. - сначала в Беларуси, потом в России - я был достаточно близко к тому «театру абсурда», который привел к нынешней структуре постсоветского пространства. Высказывания, воспоминания главных участников тех событий лишь дополнили картину происходящего в те годы. Конечно, в основном это личный опыт, во многом односторонний. Но это - опыт, и он противоречит большинству течений в информационном поле.

КОЛЛАПС ТАМ БЫЛ

К началу 90-х экономика СССР попала в полосу жестокого кризиса. И дело не только в драматическом падении цен на нефть (до $9 за баррель при нашей себестоимости на уровне $12-15). Куда существеннее оказалась потеря управляемости в экономике. Министерства и ведомства буквально разорвали ее на части. К этому времени Госплан СССР уже ничем, кроме нескольких стратегических проектов, не управлял, барахтаясь под давлением лоббистов республик, областей, отраслей.

Крупные предприятия сами себе рисовали планы и проталкивали их через Москву, республики и области дрались за лимиты и новостройки, поскольку каждая новостройка или инвестиции в расширение производства сопровождались выделением местным властям ресурсов на социальное развитие территории, которые по-другому получить было очень сложно. Но ресурсы выделялись, а планы по строительству или расширению производства не выполнялись регулярно, поскольку уже были не сбалансированы ни по трудовым ресурсам, ни по мощностям кооперации.

Предприятия ВПК, пользуясь своим особым статусом, выбивали себе ресурсы просто «на всякий случай» и беззастенчиво завышали цены на свою продукцию. Только после развала выяснилось, насколько богаты их склады и насколько они не умеют работать экономно. На базе их растаскивания возникали и банки, и крупные фирмы.

А в советское время все это лежало втуне. Причем из-за дурацки понятой секретности трансферт технологий с предприятий ВПК в гражданские отрасли был максимально затруднен, что привело к их прогрессирующему отставанию.

Все ведомства, ссылаясь на дефицит трудовых ресурсов, выбивали разрешение на повышение зарплат. До поры дефицит товаров на потребительском рынке закрывался импортом. С падением цен на нефть возник разрыв. Цены повысить не решились, полки магазинов опустели. Пришлось основные товары нормировать.

Заметим, дефицит во многих случаях был искусственный. Россия, например, до сих пор не вышла на среднедушевое потребление мяса и молока советского периода. Да, полки магазинов были пусты, но в очень многих холодильниках и шкафах пустоты не наблюдалось.

Эффективность советской экономики постепенно снижалась, начиная с середины 70-х. К середине 80-х накопление в стране в целом стало отрицательным. Так что реформы были неизбежны. Но требовалось определиться, какие это должны быть реформы и как их проводить.

И в научных кругах, и в руководстве страны консенсус был в одном: директивные методы управления экономикой себя изжили, требуется переходить к методам рыночным. Но на этом консенсус и заканчивался. Как переходить, с чего начинать, какие будут социальные последствия - ничего не было даже начерно просчитано или проработано. Во всяком случае, в открытой печати. Хотя какие-то работы в этом направлении и велись.

Это та картина, которую я сам наблюдал на своем и на других предприятиях, что можно было выловить из открытой печати и личных бесед с руководителями разного ранга.

ПАНЫ ДЕРУТСЯ - У ХОЛОПОВ ЧУБЫ ТРЕЩАТ

А дальше в ход событий вмешалась политика. Причем самым разрушительным образом.

Поскольку в основе ее лежала вульгарная борьба за личную власть и вмешательство в нее внешних сил. Для всех было очевидно, что старцы в политбюро ЦК ни к каким реформам не способны. И в силу возраста, и в силу менталитета. Поэтому избрание Михаила

Горбачева генсеком (молодой, энергичный, хорошо говорит) вызвало общий энтузиазм.

Однако, вследствие ряда его грубых ошибок во внутренней и внешней политике, очевидной неспособности справиться со сложной экономической ситуацией, энтузиазм стал быстро угасать. В первую очередь ошибки стали видны именно номенклатуре, среди которой недовольство нарастало особенно быстро.

Во внутренней политике широкие массы были оскорблены пустыми прилавками и талонами. Диспропорции нарастали. Центр терял управление экономикой, что порождало требования передать больше функций управления в республики. Встал вопрос о модернизации Союзного договора. Но на этом этапе даже страны Балтии всерьез вопрос о независимости не ставили.

Во внешней политике прекращение холодной войны в той форме, в которой оно произошло, было воспринято и у нас, и на Западе как капитуляция. Для которой, собственно говоря, и особых оснований не было. Страны Восточной Европы, которым остро были необходимы ресурсы для модернизации своих экономик, вынуждены были искать их на Западе. Их товарооборот с СССР упал. «Клиенты» типа Кубы и Анголы в условиях прекращения или сокращения помощи от СССР оказались в глубоком кризисе.

Стал вопрос о замене Горбачева. Именно как реакцию на угрозу потери власти Москва развязала по всей стране кампанию «демократизации». С очевидной задачей: направить недовольство масс на местную номенклатуру. Именно в этот момент в страну широко вошли американцы. Прежде всего - в независимые СМИ, потом - в поддержку формируемых Народных фронтов. Неуклюжие действия центра в Литве, Грузии, других республиках лишь обострили ситуацию и основательно скомпрометировали силовые структуры. Страна пошла вразнос.

Но американцы быстро поняли, что Горбачев себя слишком скомпрометировал и долго удерживать власть не сможет. Альтернативу они нашли в опальном Борисе Ельцине, которого через подконтрольные СМИ и начали раскручивать. Заметим, что на тот момент никакой экономической программы у Ельцина и его штаба не было.

Перехват власти произошел летом 1991г. К этому моменту разнообразные Народные фронты вовсю голосили о независимости. Их кадровый состав в основном включал гуманитариев и молодежь, совсем не понимавших, о чем идет речь. Но свято веривших: «Запад нам поможет».

Реально СССР умер 12 июня 1991г., в день провозглашения Декларации о независимости России. Далее шло лишь оформление этого факта. На фоне предложенного Ельциным заведомо неприемлемого для республик варианта Союзного договора, появившегося варианта экономической программы экономиста Григория Явлинского «400 дней» (позже модернизированный академиком Станиславом Шаталиным в «500 дней») ситуация для республик окончательно делала независимость безальтернативной.

Заметим, что копия «400 дней» была доставлена в Минск до ее публикации и направлена для анализа во все наши научные центры. Их заключение было единогласным и безапелляционным: фальшивка, сделанная предположительно в Стэнфорде. Не могут же россияне своими руками уничтожать свою промышленность! Как позже выяснилось - могут.

Но и на этом этапе речь формально не шла ни о развале СССР, ни о массовой приватизации. Все началось с момента захвата власти Ельциным после убогого ГКЧП. Уже в сентябре 1991г. республики перестали получать валюту даже для финансирования критического импорта. А НПО «Интеграл», например, получил извещение о прекращении поставок золота для производственных целей. Правда, после прекращения всех поставок российским потребителям россияне по золоту срочно передумали, но процесс раздела экономик продолжался. «Под ковром». Так что в Беловежской пуще было подписано лишь свидетельство о смерти СССР, ранее убитого россиянами.

ПРОДЕЛКИ ЗАВЛАБОВ В РОЗОВЫХ ШТАНИШКАХ

Сегодня российские политологи муссируют тезис, что СССР убили местные элиты с целью захвата собственности. Это откровенная ложь. В республиках, да и в областях России, местная номенклатура была запугана «демократизаторами» до полной потери дееспособности. Говорю как свидетель, сам видел. Распад СССР произошел вследствие распада власти КПСС и Горбачева и целенаправленной деятельности команды Ельцина.

Что касается массовой приватизации. Никакая номенклатура захвата собственности и не планировала. Московская - может быть. Но на местном уровне таких планов не было точно. И не только в Беларуси. Другое дело, что, когда начался раздел собственности, местные власть имущие тоже попользовались этим в полной мере. Не планировал захват в собственность своих предприятий и директорский корпус. Они лучше, чем кто-либо, понимали, насколько тесно предприятия связаны друг с другом и насколько они уязвимы в самостоятельном плавании. Да, им хотелось большей свободы в принятии оперативных решений, в формировании фонда зарплаты, но не собственности.

Не случайно главный теоретик приватизации, небезызвестный Анатолий Чубайс, статью, посвященную предполагаемому участию директоров в приватизации, озаглавил: «И взятка, и компромисс». И директорский корпус, когда приватизация стала фактом, тоже принял в ней участие. Но не больше, инициатором он не был.

Мало того, знал директоров, контролировавших достаточно большие пакеты акций своих предприятий и искавших не покупателей на них, а стратегических партнеров, способных предприятия поддержать. Да и трудно себе представить директоров, отдавших своим предприятиям десятки лет и готовых их угробить в процессе приватизации.

Так откуда взялась эта массовая приватизация «по Чубайсу»? Ответ дал в одном из своих интервью тогдашний и.о. премьер-министра России Егор Гайдар, заявивший, что приватизация прошла так, как прошла, поскольку управлять доставшейся им экономикой у них не получалось. А как, интересно, должно было получаться у «завлабов в розовых штанишках» и нескольких хозяйственников областного или даже районного уровня? Что они умели и что знали о реальном устройстве экономики? Вот и оказалось, что и «виноград зелен», и экономика без массовой приватизации жить не может. Пресса и американцы все это поддержали.

А уж коль приватизация началась, то в ней приняли участие все, кто мог. И номенклатура, и менеджмент предприятий, и криминалитет, и торговцы-кооператоры. Воцарился хаос, к которому республики, каждая на свой лад, постарались приспособиться. Украина пошла по стопам России, Балтия рванула на Запад, Беларусь закуклилась в совке. Во всех постсоветских странах (кроме Балтии и Грузии) номенклатура сохранила контроль над страной. Всюду, в той или иной мере, перекрасившись в национально ориентированную. В Украине, правда, раздробившись на подконтрольные отдельным олигархам группы.

НЕПОНЯТАЯ РОССИЯ

Из хаоса постепенно выкристаллизовалась та экономика России, с которой мы имеем дело сегодня. Вину за то, что независимость и рыночная экономика не дала «счастья всем», российские национал-патриоты возлагают то ли на евреев, то ли на американцев. Те, кто считают себя «левыми», грешат на олигархов. Все вместе - на коррупцию. И все в чем-то правы, но только очень частично.

В начале 90-х я работал в Москве в финансовой компании и мог наблюдать за процессами. По моим наблюдениям, в России в процессе формирования ее экономики активно участвовало несколько сил. Да, еврейский капитал в Россию входил. Как и многие другие. Но концентрировался почти исключительно в банковской сфере (Владимир Гусинский, Александр Смоленский и пр.) и оптовой торговле. Старательно избегая политики и участия в приватизациях. Да, активно действовали американцы. Вот они действительно участвовали и в приватизациях, и в политике. Было только странно, что действовали они несогласованно. В ключевых российских ведомствах были американские советники, по сути, назначенные Госдепартаментом США. Одновременно активничали и дипломаты, и представители корпораций. Но на слушаниях в конгрессе США в 2006г. было заявлено, что советники с поставленной задачей не справились. Из контекста следует, что задачей действительно было превратить Россию в «большую бензоколонку».

Причиной невыполнения задачи в конгрессе определили коррупцию: господа советники за взятки корректировали свои рекомендации. Правда, так и не стало понятно, кто эти взятки платил. И с какой целью.

Действовала еще одна экономически очень мощная сила, природа которой мне неизвестна. Ее операторами были, как правило, бывшие офицеры КГБ. Думаю, взятки американцам давали именно они. Просто у других не было такого штаба, который мог бы сформулировать желательные корректировки рекомендаций и ресурсов для весомых взяток.

Позже в России как экономическая сила консолидировались торгово-финансовый капитал и новая номенклатура. Но ни одна из этих сил сегодня не всевластна и не имеет ни стратегической программы для страны, ни легализованных механизмов защиты своих интересов. Каждая «тянет одеяло на себя». И ход развития страны определяет равнодействующая усилий всех этих сил.

Правительство РФ погрязло в текущих проблемах, лишь балансируя между различными силами, и политическими, и экономическими. Игнорируя древнюю мудрость: «Тактика без стратегии - лишь суета перед поражением».

И как другие постсоветские страны, в которых власть консолидирована местной номенклатурой, должны выстраивать отношения с такой Россией? Которая сама не знает, чего хочет, и в которой соотношение сил между разными силами в любой момент может измениться, вслед за чем изменится и ее политика.

Александр Обухович, «БелГазета»