Пять лет - Geely нет? 20.07.2018, 19:05

Мнение владельца Geely Emgrand X7, кузов которого уже «умер».

- Я купил машину 5 лет назад новой у дилера. С тех пор по механике практически никаких вопросов, а вот кузов расползается буквально на глазах, причем "благодаря" стараниям и завода, и дилеров… - рассказазывает abw.by владелец авто. - Ради интереса хочу загнать авто к дилерам в трейд-ин - интересно, тысяч пять дадут хотя бы?

Эта машина - одна из первых, у нее VIN-код заканчивается на 003. Купил ее у дилера в Минске, цена была около 19 тысяч долларов, двухлитровый мотор и комплектация хорошая: кондиционер, литые диски, музыка, обогревы, подушки безопасности и т.д. Тогда это казалось удачным приобретением: большой комфортный кроссовер, смотрится солидно, ездит неплохо… Кстати, средний расход за все годы эксплуатации - порядка 10 литров, что весьма достойно для такого автомобиля.

С тех пор машина прошла 150 тысяч километров. Первые ТО делал у дилера "АвтоТоргСервис" в Минске, но мне из Борисова не всегда удобно ездить в столицу. Поэтому, как только у нас появился свой дилер Geely, я перешел на обслуживание к нему. Компания "Русавтопром" обслуживала машину с 2016 года и пробега 60 тысяч километров. Собственно после этого и начались наши "разногласия" по поводу лакокрасочного покрытия.

"Это сколы!" - сказали специалисты дилера по поводу капота, хотя очевидно, что коррозия идет изнутри, ее уже не остановить. А вот коррозия задней двери и задних арок почему-то признана гарантийных случаем, хотя вам любой маляр скажет, что картина во всех трех случаях абсолютно идентичная: отсутствие хоть какого-то антикора провоцирует ржавление кузова изнутри. Как бы то ни было, капот дилер проигнорировал, а заднюю дверь и арки перекрасил.

Хотя толку, как видите, мало - спустя полтора года все "полезло" точно так же. А капот вообще прогнил насквозь, я уже просто замазал его, чтобы не было видно сквозных дыр.

Кстати о ремонте. Я не обратил внимания, было ли так прямо с завода, однако на крышке багажника после ремонта обнаружил типично уазовские болты, которыми насквозь через крышку багажника крепится накладка. Потом осмотрелся - примерно такие же болты крепят и накладку на капоте. Есть ощущение, что это и стало "рассадником" коррозии…

К счастью, с днищем таких проблем нет. Сразу после покупки я обработал его дополнительным антикором у дилера - вся силовая структура снизу целая. А вот сам кузов реально расползается от коррозии. Даже если ее где-то не видно, можно ковырнуть краску - и наверняка обнаружится, что и там все гниет. Двери, арки, капот, подкапотное пространство - все гниет.

Самое обидное, что в остальном машина не создает каких-то серьезных проблем. Пока была гарантия, обслуживался у дилера, теперь ремонтирую сам. Запчасти? Все "расходники" не проблема, в наших борисовских магазинах привозят на следующий день всю мелочовку, чего нет - подбирается от "японцев". Что интересно, многие запчасти выгоднее покупать через Россию - там и склад больше, и цены ниже. Но какое это имеет значение, если видно, что кузов просто "умирает", ржавчина лезет отовсюду? Мне уже предлагали полностью перекрасить его, в Борисове это будет стоить примерно 1000 долларов. Но сначала я хочу съездить к дилеру, предложить машину в трейд-ин - интересно, тысяч пять дадут хотя бы за свой откровенный брак?