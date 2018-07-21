Россия в 1,7 раза отстала Польши по уровню зарплат 4 21.07.2018, 21:40

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Варшава

Россия продолжает наращивать отставание по уровню зарплат от стран Восточной Европы.

Пересчитанная в доллары по номинальному курсу средняя зарплата по РФ оказалась почти вдвое ниже, чем в Польше и Чехии, и впервые с 2000х не дотянула до уровня Румынии, пишет finanz.ru.

В среднем россияне в прошлом году получали 670,9 доллара в месяц. Хотя в номинальном выражении рублевые зарплаты растут, девальвация и инфляция уменьшили их долларовый эквивалент на 19% по сравнению с 2011 годом и почти на треть, если сравнивать с пиковым докризисным уровнем, когда заработки достигали 935 долларов в месяц (на 2013 год).

Текущий уровень номинальных зарплат в России в 1,7 раза ниже, чем в Польше (1147 долларов), в 1,88 раза ниже, чем в Чехии (1262 доллара), в 1,61 раза уступает показателям Венгрии (1082 доллара), подсчитали эксперты Высшей школы экономики в специальном выпуске "Мониторинга социального самочувствия".

Как следует из данных ВШЭ, разрыв в уровне жизни увеличивается: так, в 2013 году венгерские зарплаты были всего на 10% больше российских, а польские - лишь на 25%.

Румыния в 2011 году отставала от России по уровню зарплат на 22% (649 долларов против 795), но на конец 2016 года вышла вперед: граждане страны получали в среднем 692 доллара в месяц, тогда как россияне только 547.

По уровню номинальных долларовых зарплат Россия стремительно приближается к Болгарии - беднейшей экономике Евросоюза. Если 7 лет назад болгарские зарплаты (495 долларов) недотягивали примерно 33% до российских, то на конец прошлого года разница сократилась до 12%.

Еще быстрее обгоняет Россию Китай: с 2011 по 2016 год средняя зарплата в КНР выросла с 539 до 847 долларов, тогда как в России упала с 795 до 547 долларов.