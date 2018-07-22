Макрон выбрал новый образ символа Франции 22.07.2018, 14:05

Автором нового изображения стала представительница стрит-арта Изельт Диган.

23 июля во Франции поступит в продажу новая марка с изображением Марианны — символа республики.

Как сообщает Radio France International, по традиции каждый новый президент выбирает новую Марианну для официальной почтовой марки.

Автором нового изображения стала представительница стрит-арта Изельт Диган, выступающая под псевдонимом YZ ("Айз"). Накануне Эмманюэль Макрон посетил Дордонь, где на брандмауэре здания в городе Периге Айз нарисовала Марианну на огромной фреске размером 16×11 метров. Фреска разместилась в нескольких километрах от предприятия, на котором будут печатать 15 тысяч новых марок в день.

В Периге состоялась церемония официального представления "новой Марианны".

Напомним, изображение Марианны не раз становилось предметом бурных дискуссий. Предыдущий президент Франсуа Олланд выбрал работу художника Оливье Кьяппа, где прототипом выступила основательница движения Femen Инна Шевченко.