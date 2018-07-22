Фотофакт: В Гомеле во время дождя «Жигули» превратились в субмарину 10 22.07.2018, 15:52

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Автомобиль теперь не заводится.

Во время обильных дождей в Гомеле машинам досталось по полной: пока одни водители пытаются отыскать потерянные номерные знаки, другие — не теряют надежды спасти затонувшее авто, пишут «Сильные Новости».

Особенно не повезло в тот день отечественной легковушке. Около Ефремовского авторынка ливнем залило «Жигули»: вода была и в салоне, и в капоте. Очевидно, что свой век машина уже отжила.

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today