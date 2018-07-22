Венедиктов: Бабич в Беларуси будет рычать 4 22.07.2018, 17:10

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Алексей Венедиктов

Главный редактор «Эха Москвы» высказался о ставленнике Путина на пост нового посла России в Беларуси.

— Михаил Бабич — человек из спецслужб и, видимо, Владимир Путин с учетом того, что происходит между Россией и Беларусью (чего я вам буду пересказывать?), Путин решил назначить туда такого, жесткого наместника на посольство, — заявил Алексей Венедиктов в программе «Суть событий» на «Эхе Москвы». — Не столь дипломата, сколь генерала, который стучит кулаком и иногда несет всякое. Это он говорил о том, что в Шиханах не производилось химическое оружие. Ну да, мы знаем, да? Не могу открывать военную тайну. Просто тогда Шиханы назывались иначе и с циферками: знаете, как Арзамас-16? Он думает, что я не знаю. А я знаю, господин Бабич.

Ну вот, собственно говоря, я знаю, что в Беларуси не сильно его хотели. Но судя по тому, что уже, как бы, идет утечка… Хотя, на самом деле, его дважды номинировали, по-моему… По-моему, дважды: один раз точно на посла, один раз в Украину (он не получил агреман), другой раз, если я не ошибаюсь, его Путин хотел отправить послом в Турцию (там тоже что-то не срослось). Поэтому, вот, он… Он такой будет там рычать. Он будет в Беларуси рычать.

Ну, на Батьку-то не очень порычишь, но надеется, что Батька тоже там, в общем, как-то не навсегда, что называется.

Напомним, более недели назад РБК распространил информацию о том, что российский МИД запросил разрешение у белорусских властей на назначение нового посла.

Как сообщил ресурсу источник, близкий к Кремлю, белорусским властям уже высланы документы на получение агремана (предварительного согласия) на назначение Михаила Бабича послом России.

В СМИ Михаила Бабича называют человеком, имеющим хорошие связи с силовыми структурами, в частности — ФСБ. В разгар российско-украинского военного конфликта его кандидатура предлагалась на пост посла в Украине, однако украинские власти тогда отвергли предложение, назвав россиянина «послом войны».