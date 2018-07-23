Стрельба в Торонто: пострадали 14 человек
- 23.07.2018, 8:33
Среди пострадавших есть ребенок.
Не менее 14 человек пострадали при стрельбе в Торонто вечером в воскресенье (6:00 по Минску 23 июля), говорится в сообщении городской полиции.
Отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок, одна женщина погибла. Мужчина, который открыл стрельбу, покончил с собой.
Инцидент произошел в районе авеню Данфорт и Логан в восточной части города. На месте работают полицейские, медики и спасатели.
Очевидцы заявили, что в этом районе сказали, что слышали 10 или 20 выстрелов в этом районе.
My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r— n💫 (@nsxoxoii) 23 июля 2018 г.