Стрельба в Торонто: пострадали 14 человек 23.07.2018, 8:33

Фото: flickr.com

Среди пострадавших есть ребенок.

Не менее 14 человек пострадали при стрельбе в Торонто вечером в воскресенье (6:00 по Минску 23 июля), говорится в сообщении городской полиции.

Отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок, одна женщина погибла. Мужчина, который открыл стрельбу, покончил с собой.

Инцидент произошел в районе авеню Данфорт и Логан в восточной части города. На месте работают полицейские, медики и спасатели.

Очевидцы заявили, что в этом районе сказали, что слышали 10 или 20 выстрелов в этом районе.