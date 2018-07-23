Где в Европе отдыхать дешевле всего? 23.07.2018, 11:46

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Провести отпуск в Европе можно без ощутимого удара по карману.

Опубликованы данные исследования Post Office Travel Money, которое сравнило цены в главных туристических городах Европы в целом и Евросоюза в частности, пишет «Вокруг света».

Согласно данным исследования Post Office Travel Money (отделения британской государственной почтовой службы, которое традиционно занимается дорожными чеками и обменом валют, а также банковскими картами для путешествий), Турция является самым выгодным местом отдыха в Европе в этом году, но Коста-дель-Соль — самое дешевое побережье в пределах Еврозоны.

Цены на большинстве испанских курортов вдвое меньше тех, что взимаются во Франции и Италии.

За последние пару лет курс турецкой лиры по политическим причинам упал по отношению ко всем валютам мира, например, к евро — с 3,5 до 5,5 лир за евро.

Почтовая служба Великобритании сравнила корзину «пляжных» товаров и услуг, таких, как аренда шезлонгов и зонтиков, а также стоимость семейного обеда на четыре персоны. Обнаружилось, что цены в Мармарисе на южном побережье Турции на 36% дешевле, чем в июле прошлого года. После того, как были учтены все составляющие, Мармарис вытеснил традиционно самый дешевый курорт в Европе, Солнечный берег в Болгарии, на второе место.

В Еврозоне в исследование были включены: Коста-дель-Соль, Пальма-де-Майорка, Ибица (Испания), Крит, Корфу и Пафос (Греция), Мальта, Лимассол (Кипр), Алгарве (Португалия), Пореч (Хорватия), Ницца (Франция), Сорренто (Италия).

Самое дешевое место из исследованных — в Испании. Средняя стоимость семейного обеда на Коста-дель-Соль более чем в два раза меньше, чем в Ницце, и в три раза ниже, чем в Сорренто (Италия). При этом Балеарские острова дороже, чем материковая Испания, а Ибица — вообще один из самых дорогих курортов в Европе.

Бокал вина в Алгарве в Португалии оказался самым дешевым в списке — в два раза меньше, чем в Порече в Хорватии. Цены в Хорватии выросли примерно на 18,5% с прошлого лета, так же как и в Лимассоле на Кипре.