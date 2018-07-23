Рубль слабеет: возможны любые сценарии 3 23.07.2018, 13:35

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Над белорусским рублем сгущаются внешние риски.

На завершившейся валютной неделе доллар и евро подорожали, а вот российский рубль – подешевел. Как на это повлияла встреча президента России с американским коллегой? Какие у белорусского рубля перспективы? Как будут вести себя валюты на новой неделе? Комментирует для сайта myfin.by Жанна Кулакова, финансовый консультант компании TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

Рубль отыгрывает подешевевшую нефть

– Проведя анализ завершившейся валютной недели, можно сказать, что над белорусским рублем сгущаются внешние риски.

Встреча Путина и Трампа, на которую инвесторы возлагали большие надежды, и которая в конце прошлой недели спровоцировала заметное укрепление российского рубля даже на фоне подешевевшей нефти, не принесла впечатляющих итогов.

Российский рубль на этом фоне начал отыгрывать подешевевшую нефть.

Также на завершившейся валютной неделе стало известно, что российские власти ослабили валютный контроль для компаний, попавших под санкции. Компании, попавшие под санкции в России, больше не будут обязаны продавать часть своей валютной выручки. Это может привести к сокращению предложения иностранной валюты на внутреннем рынке России. Участники рынка и инвесторы это понимают и уже сейчас начинают отыгрывать это обстоятельство.

На этом фоне российский рубль уже слабеет.

За завершившуюся валютную неделю он упал на 2% – если ориентироваться по корзине российского Центробанка. При этом на нашем рынке курс российского рубля снизился значительно скромнее – на 0,5%. Из-за этого доллар и евро выросли в районе 1,5%.

Падать больше некуда?

– Это может говорить о том, что курс российского рубля на белорусском рынке приблизился к критически низкой отметке. Он сейчас стоит около 3,15 белорусский рублей – это полуторагодовой минимум. Такое значительное снижение произошло после апрельских санкций.

Сейчас мы видим, что российский рубль продолжает слабеть, но на нашем рынке ему падать уже особо и некуда. Иначе риски для внешней торговли возрастут еще больше.

Соответственно, если падение российского рубля продолжится – имею в виду на российском рынке – то на нашем рынке можно ожидать роста курсов доллара и евро. С точки зрения внешней ситуации все в настоящий момент выглядит не очень благоприятно.

Также еще нужно помнить о внутренних наших рисках, о том, что у нас высокий уровень валютного госдолга, и что реальные зарплаты растут в отрыве от производительности труда – это тоже создает определенные риски для курса национальной валюты.

Возможны любые сценарии

– С учетом всех этих обстоятельств можно предположить, что в среднесрочной перспективе, например, в перспективе до конца текущего года, у нас постепенно будут расти курсы всех трех иностранных валют.

Если же говорить о перспективах ближайшей недели, то здесь пока возможны любые сценарии в зависимости от того, как себя поведет российский рубль на предстоящей неделе.

Если он пойдет на коррекцию, думаю, что и на нашем рынке его курс тоже заметно подрастет. Доллар и евро при этом могут несколько снизиться. Если же он продолжит падение, то на нашем рынке, теоретически, курс российского рубля может немного снизиться, а вот евро и доллар, несомненно, подрастут.

В целом я полагаю, что дальнейшее ослабление курса российского рубля в России на нашем рынке будет больше проявляться в росте курсов доллара и евро, чем в снижении курса российского рубля.