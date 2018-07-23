Федынич: 140 стран мира внимательно следят за «делом профсоюзов» 3 23.07.2018, 14:57

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Геннадий Федынич

Глобальный союз IndustriALL солидарен с профсоюзом РЭП.

На 30 июля назначено судебное разбирательство дела против Геннадия Федынича и Игоря Комликa, лидеров независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП), передает «Радыё Свабода».

Геннадию Федыничу и Игорю Комлик предъявлено обвинение в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 УК РБ). Как считает следствие, по «вине своих лидеров» профсоюз РЭП не заплатил в государственный бюджет налогов на общую сумму 22 тысяч 867 рублей 10 копеек. Обвинение подало иск о взыскании имущественного ущерба на эту сумму.

Федыничу и Комлику грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Процесс будет проходить в суде Ленинского района, а не Советского, где зарегистрирован офис профсоюза, сообщил Федынич. Он считает, что это связано с тем, что там большие помещения:

«Наше дело все же необычное. Процесс открытый. Поэтому власти и перенесли суд туда», - добавил Федынич.

Начало суда почти совпало с днем рождения Федынича, которому 31 июля исполняется 61 год.

Профсоюзный лидер говорит, что у него нет иллюзий относительно справедливого рассмотрения дела. Он прогнозирует, что прецедент с РЭП может иметь большие последствия для всего неправительственного сектора Беларуси.

«Создать фейковый электронный ящик, нашпиговать его поддельными документами, а затем легализовать их через прокуратуру и суд - таких прецедентов в Беларуси еще не было. Правозащитники, представители Глобального союза IndustriALL, который объединяет более 50 миллионов промышленных работников в 140 странах мира, уже заявили, что будут внимательно следить за процессом», - говорит Федынич.

Беляцкий проходил по этой же статье

По такой же статье в 2011 году судили председателя правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого. Его приговорили к 4,5 годам заключения в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, освободили через три года. Белорусские, европейские и американские правозащитники признали Беляцкого политзаключенным, приговор был назван политически мотивированным.

Комлик провел за решеткой два месяца, Федынич от начала следственных действий в августе 2017 года остается под подпиской о невыезде.