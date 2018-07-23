Россельхознадзор проинспектирует белорусских производителей шампиньонов 1 23.07.2018, 16:04

Сроки инспекции пока не определены.

Россельхознадзор готовится к проведению инспекции белорусских компаний, выращивающих шампиньоны.

"Мы получили из Беларуси письмо, в котором коллеги заявляют, что готовы принять наших инспекторов. Готовимся", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора.

Сроки инспекции пока не определены.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 24 июля запрещает поставки шампиньонов из Беларуси с тем, чтобы предотвратить ввоз грибов, выращенных в "санкционных" странах. В ходе одной из проверок в партии грибов, поступивших из Беларуси, была обнаружена польская продукция.

Россельхознадзор уточнил, что запрет будет действовать до проведения должностными лицами ведомства инспектирования белорусских предприятий - производителей шампиньонов.

По данным Россельхознадзора, в 2017 году из Беларуси в РФ было ввезено 10 тыс. 674 тонны шампиньонов, в первой половине этого года - 8 тыс. 211 тонн.