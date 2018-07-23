Брестчане продолжают борьбу против аккумуляторного завода 1 23.07.2018, 18:05

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Фото: svaboda.org

Противники завода АКБ хотели провести митинг ко Дню Бреста.

Брестский горисполком рассмотрел заявление о проведении 29 июля в парке воинов-интернационалистов митинга против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» и предоставил активистам письменный ответ, передает b-g.by.

«В рамках программы мероприятий, приуроченных ко Дню города, 29 июля в указанном месте состоится запланированный праздничный концерт творческих коллективов Бреста «Я песню тебе посвящаю!». В связи с этим проведение митинга против аккумуляторного завода 29 июля не разрешается», — говорится в ответе.

В ближайшие дни противники завода намерены подать очередные заявки на проведение митингов.

Напомним, именно в парке воинов-интернационалистов прошло единственное мероприятие против завода, которое разрешили городские власти. Митинг «Брестчанки против свинца» состоялся в конце апреля и собрал около 2 000 человек.

Неоднократные заявки на проведение пикетов в Бресте и напротив строящегося завода в Брестском районе власти оставили без удовлетворения. На просьбы активистов провести массовые мероприятия в Минске горисполком столицы также ответил отказом.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье кормят голубей на площади Ленина в Бресте, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода.