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В Гродно милиция проводит обыски у независимых журналистов

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  • 23.07.2018, 22:19

Обыски проходят у журналистов, сотрудничающих с «Белсатом».

В данный момент в Гродно милиция проводит обыски у местных журналистов-фрилансеров, сотрудничающих с телеканалом «Белсат».

Один из них – Александр Денисов. Имя второго журналиста пока не озвучивается из соображений его безопасности.

Денисова с коллегой задержали во второй половине дня и 2,5 часа они провели в отделении. Затем милиционеры поехали проводить обыски в их домах. Основание для задержания и обыска пока неизвестно.


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