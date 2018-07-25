Активист из Гродно: Я хотел показать, в какой стране мы живем, и у меня это получилось 25.07.2018, 20:21

Николай Соляник

Фото – Василий Молчанов/Белсат

Жителя Гродно ждет суд за акцию, которой не было.

26 июля в Ленинском суде Гродно должно было состояться рассмотрение дела руководителя Гродненской областной организации ОГП Николая Соляника. Однако сегодня активисту позвонили и сообщили, что до сих пор идет доработка протоколов по двум делам, передает «Белсат».

Напомним, 3 июля Николая Соляника вместе с другим членом ОГП в Гродно Александром Лаврентьевым люди в штатском грубо задержали за попытку проведения несанкционированного пикета. В тот день Соляник и Лаврентьев надели тюремные полосатые робы и, держа в руках табличку с надписью «Беларусь – страна для жизни», сфотографировались и опубликовали снимок в соцсетях.

Фотоснимок, опубликованныый в соцсетях. Николай Соляник и Александр Лаврентьев в тюремных робах и с надписью «Беларусь – страна для жизни»

В таком виде активисты собирались посетить Праздник национальных культур, который в тот день проходил в городе. Однако, как только мужчины попытались выйти из квартиры, их сразу схватили сотрудники ОМОНа.

«Всю дорогу избивали в районе сердца»

Активисты вышли из дома на свою акцию, несмотря на то, что их ждали специальные бусы.

«Можно было бы не выходить, можно было бы сбежать, но мы все-таки, хотели сделать все достойно. Я набросил на шею Саши петлю, заклеил ему рот пластырем, и мы пошли. Из буса сразу выскочили сотрудники ОМОНа в штатском и с автоматами, не представились и схватили нас. Сломали мне очки и затолкали в бус. И вот уже там, когда не было камер и фотоаппаратов журналистов, они, пятеро человек, оттянулись по полной. Показали свою власть над 60-летним стариком. Избивали всю дорогу, пока везли в Октябрьский РОВД. Старались бить в районе сердца, зная, видимо, что я сердечно больной инвалид второй группы», – рассказывает Николай Иванович.

Фото – Василий Молчанов/Белсат

Николай Соляник 10 лет работал главным агрономом в колхозе «Путь коммунизма», потом был колхозным руководителем, а еще позже занимал пост главы районного совета. В начале 2000-х баллотировался на пост депутата Верховной рады. Несогласный с действиями Александра Лукашенко, он стал заниматься политикой и вступил в Объединенную гражданскую партию.

Наказания за акцию, которой не было

Задержанного Александра Лаврентьева осудили на следующий день, 4 июля. Он получил штраф в 5 базовых величин за неподчинение милиции, а также 15 базовых величин за проведение несанкционированного пикета. Таким образом суд оценил снимок в соцсетях. Что касается Николая Соляника, то после избиения ОМОНом мужчину забрали в больницу.

«В Октябрьском РОВД без особой охоты вызвали скорую, и врачи подтвердили, что мне плохо. В результате меня госпитализировали в 3-ю больницу. Врач попросил меня снять тюремную робу, мол, больница – не место для политических акций. Я согласился и отдал свою одежду. По-видимому, под давлением милиции, меня подержали там только два дня», – объясняет Николай Соляник.

«Я хотел показать, в какой стране мы живем, и у меня это получилось»

Как рассказывает активист, после этих двух дней свою одежду обратно вернуть не удалось. Как пояснили в больнице, все личные вещи Николая Соляника конфисковала милиция.

«Понятно, что я начал возмущаться. И очень эмоционально возмущаться. Среди моих вещей находилось достаточно большая сумма денег, которую просто конфисковали, даже мне об этом не сказав ни слова. И за мой спор в больнице мне сейчас пришивают еще одно дело – хулиганство. Самое смешное, что я до сих пор не видел протоколов ни одного из этих дел. Меня не просили ничего подписывать. Это ужас какой-то. Думаю, что нужно срочно купить несколько катушек белых ниток и прислать в Октябрьский РОВД и Ленинский РОВД, чтобы они шили дела как надо, покрепче», – говорит Николай.

Фото – Василий Молчанов/Белсат

Через два дня после выписки из больницы, Николай Соляник еще на две недели попал в реанимацию. Однако, несмотря на состояние здоровья, об акции активист совсем не жалеет.

«Я хотел показать, в какой стране мы живем, и у меня это получилось. Существует стереотип, что все белорусы какие-то аморфные. Что мы думаем только о том, как напихать свой желудок, или вырастить больше огурцов или картошки на даче. Но это не так. Я хотел показать, что не хочу жить в несвободной стране, в недемократической стране, и мне за это не стыдно», – добавляет Николай Соляник.

В ближайшее время активист собирается писать жалобы по делу избиения милицией во время задержания, халатного отношения к нему в больнице, а также по поводу пропавших денег и личных вещей.