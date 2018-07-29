«Саша, поиграл – и хватит» 6 29.07.2018, 8:05

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Позиция Лукашенко намного более слабая, чем была ранее.

Польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на близкие к Кремлю российские источники, написало о том, что на встрече с Путиным в Сочи Лукашенко ждет «тяжелый разговор». В обмен на просьбу белорусского диктатора оплатить часть внешнего долга Беларуси, российский правитель требует «углубления интеграции» в рамках «союзного государства».

Насколько позиция Лукашенко сейчас более уязвима по сравнению с прошлыми годами? На вопрос Charter97.org отвечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель:

- Позиция намного более слабая, чем была ранее. Слишком много сигналов, свидетельствующих о том, что Путин решил серьезно заняться Беларусью. Почти каждый день в российских СМИ появляются статьи о том, что с независимостью нашей страны пора заканчивать, об ущемлении здесь прав русскоязычного населения. Впервые Кремль отправляет в Минск в качестве посла бывшего силовика Михаила Бабича, к тому же известного своей жесткой позицией. Глава РПЦ публично говорит о «едином русском народе», в состав которого включает и белорусов. Что касается Лукашенко, то такую критику (справедливую, в основном), которую мы видим в его адрес в российских СМИ, не всегда могут позволить даже многие независимые издания в нашей стране.

Все это происходит на фоне экономического давления. Беларусь не получила очередных траншей от Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 400 млн долларов. А еще постоянно идут мясо-молочные войны, а впереди — налоговый маневр, который еще больше подкосит и без того шаткое положение Лукашенко.

Если судить по заявлениям о «вхождении в состав другого государства», правитель в кои-то веки более-менее адекватно представляет себе картину и понимает, что его ждет.

У Кремля сейчас даже нет необходимости выкручивать руки белорусскому диктатору. У Лукашенко нет ничего, что он может противопоставить требованиям Путина. Просто в определенный момент ему скажут: «Саша, поиграл в самостоятельность и хватит».

Если бы у Лукашенко была хотя бы минимальная поддержка среди населения, он мог бы противостоять требованиям Путина. Но своими действиями на протяжении 20 с лишним лет он добился того, что защищать его будет некому. Москве, по всей видимости, окончательно надоело финансировать попрошайку-неудачника, ничего не получая взамен. Подавляющее большинство белорусов ненавидит Лукашенко и аплодисментами встретит любого, кто его заменит. На чиновников и силовиков диктатор тоже опереться не может. Первые при малейшей возможности отомстят за постоянные унижения и аресты, а вторые его просто презирают. Да еще зарплаты и пенсии с российскими сравнивают. Вот и выходит, что никаких «выкручиваний рук», угроз, чрезмерного давления и т. д. не нужно.

- Насколько вероятен сценарий частичной или полной потери суверенитета при Лукашенко? На что в этой ситуации рассчитывать и ориентироваться патриотам Беларуси?

- Суверенитета у Беларуси нет, поэтому терять особо нечего. Вопрос только в том, когда этот факт в Кремле захотят зафиксировать юридически.

Патриотам, в первую очередь, нужно осознать эту простую истину, перестать жить иллюзиями и верой в инстинкт самосохранения Лукашенко, который якобы не позволит окончательно сдать независимость. Концертами, ношением вышиванок и выпрашиванием подачек от оккупационной администрации свободу не завоюешь. Нет таких примеров в истории. За свободу нужно бороться, при необходимости идти на жертвы. Нам нужно не защищать независимость, а добыть ее. И первый шаг в этом направлении — освобождение от ослабевшего местечкового диктатура, который довел Беларусь до сегодняшнего состояния.