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Названы самые полезные для сердца молочные продукты

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  • 29.07.2018, 11:52

Их употребление продлит жизнь и улучшит ее качество.

American Journal of Clinical Nutrition опубликовал статью о новом исследовании американских ученых, которое опровергает популярное утверждение о нежелательности употребления в пищу жирной молочной продукции.

Молочные продукты с высоким уровнем жира не вредны, а полезны — они могут предотвратить инсульт и болезни сердца, заявили исследователи, пишет hronika.info.

Молочный жир не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а, наоборот, уменьшает его. Данное заключение сделано сотрудниками Школы философии и политики питания Фридмана при Университете Тафтса. Ученые изучали воздействие молочных продуктов на риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, используя данные о здоровье более 2900 человек в возрасте от 65 лет.

За изменениями в состоянии участников наблюдения велись 22 года, за это время умерли 2428 участников, из них 833 человека – от последствий перенесенных сердечных заболеваний. Анализ причин смертности показал: присутствие жирных молочных кислот в рационе питания людей не коррелировало с риском кончины. Более того, некоторые виды молочного жира были связаны с лучшей защитой от патологий сосудистого свойства.

«Фактически высокие уровни циркуляции гептадекановой жирной кислоты были связаны с меньшим риском смерти от сердечных заболеваний. Кроме того, взрослые с более высоким содержанием жирных кислот в целом были на 42% менее склонны к смерти от инсульта», — поделились авторы работы.

Их итоговое резюме таково: необходимо пересмотреть имеющиеся на сегодняшний день диетические рекомендации по употреблению цельномолочных продуктов. В пользу их употребления.


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