Как гомельский гонщик сделал из старенького ЛуАЗа «Crazy frog» 1 3.07.2018, 16:11

Обновленный автомобиль занял первое место в своей категории в триале.

— Если ее «запенить», она же еще и плавать сможет...

— Да, я уже прикидываю, где и что можно разместить. Нужен условный «куб» воздуха, и она реально поплывет!

Чего только не встретишь на этапах возрожденного белорусского триала, пишет abw.by.

То «обрезок» старой Audi 80/90 Quattro, отважно штурмующий секции, то полноприводный VW T3 Syncro, то... Мы даже не знаем, как назвать этот автомобиль, потому что от ЛуАЗа здесь остался лишь кузов и подвески, а все остальное полностью переделано.

Удлинить, перенести, разрезать, перевернуть, сварить, ненужное убрать, нужное поставить и... И что получаем? Получаем настоящий Crazy Frog на базе старого ЛуАЗа! Смотришь на эту машину — и в голове прямо звучит давно забытая мелодия...

О преимуществах ЛуАЗа известно давно: минимальная масса, оригинальная торсионная подвеска и колесные редукторы дают приличный дорожный просвет и, как следствие, отменную проходимость и в глубокой колее, и на болоте.

Но и минусов тоже полно — это слабый мотор, общая хрупкость трансмиссии, неспособной «переварить» колеса большей размерности, а также неправильная развесовка, из-за которой ЛуАЗ на крутых спусках задирает задние «лапки», опираясь на землю лыжей передней защиты. В общем, с такими исходными данными в джип-триале надеяться не на что, поэтому известный гомельский гонщик Андрей Кощенко решил поменять все, что его в ЛуАЗе не устраивало.

Доработка велась по всем фронтам, поэтому без внимания не осталось ни одно слабое место. Одним из первых пунктов в программе доработки стали колесные редукторы. Со штатными шинами и в обычных условиях эксплуатации они вполне справляются, а вот если речь идет о спорте и «злой» резине большей размерности, редуктор просто не выдерживает нагрузок. Нужен усиленный — и Андрей нашел такой, причем, как выяснилось, его делают белорусские умельцы, хотя, казалось бы, в наших краях ЛуАЗ довольно редкая птица.

Стандартный двигатель ЛуАЗа также не устраивал Андрея, причем по всем параметрам: во-первых, маломощный, во-вторых, ненадежный, в-третьих, лежит за пределами колесной базы, перед передней осью. В принципе можно было бы просто заменить мотор другим, как поступают многие, но для Андрея вопрос развесовки также был далеко не последним, ведь машина готовилась и для джип-триала в том числе. Да и стандартная коробка вряд ли справилась бы с более мощным мотором, поэтому при «свапе» решено было переделать ЛуАЗ из переднемоторного в центральномоторный.

Новый двигатель, а им стал 1,6-литровый дизель VW (дешево и надежно), сместили в пределах колесной базы назад — настолько, что под капотом теперь появилась просто уйма свободного пространства. А вот в салоне его стало несколько меньше — пришлось «уступить» силовому агрегату.

Поскольку при такой схеме «родная» коробка уже не годится, Андрей поменял и схему трансмиссии: вместо постоянной ведущей передней оси и жестко подключаемой задней теперь у Crazy Frog постоянный полный привод с блокировкой «центра». Дизель состыкован с жигулевской коробкой, а та через кардан передает момент на нивовскую «раздатку».

«А как же выполнен передний привод, ведь в ЛуАЗе коробка передач является еще и передним дифференциалом?» — спросит внимательный читатель. А выполнен он до гениального просто: впереди установлен... задний дифференциал от такого же ЛуАЗа, с заводской принудительной блокировкой. То есть теперь и спереди, и в центре, и сзади есть принудительные блокировки, прямо как у «гелика»!

Второе кардинальное изменение — удлинение колесной базы. Для уменьшения переднего свеса и опять же обеспечения идеальной развесовки переднюю ось сместили вперед примерно на 100 мм. Если заглянуть снизу, то видно, где были стандартные места крепления и куда ось «уехала» при переделке.

Помимо переноса передней оси Андрей удлинил и рычаги — вварил специальные «вставки», чтобы можно было установить резину большей размерности 215/90 R15. Теоретически более длинный рычаг должен увеличить и ходы колес, однако реализовать потенциал этой задумки на 100% не удалось — ходы увеличились, но теперь их ограничивает полуось.

«По-хорошему нужно было еще немного назад отнести передний редуктор, чтобы полуоси смотрели не строго по сторонам, а немного вперед и ходили бы параллельно с рычагами. Но этот "прокол" выяснился уже после сборки автомобиля, во время испытаний. Получается, чтобы сделать все как надо, нужно относить мотор еще немного назад, варить новые карданы... Но пока поездим так, посмотрим, как машина покажет себя на триале».

И она себя показала! На втором этапе белорусского триала, который состоялся в Заславле 23 июня, где «дебютировал» Crazy Frog, Андрей Кощенко занял первое место в своей категории, обойдя более 20 участников.