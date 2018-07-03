Как зарубежные эксперты оценивают фильм, который выдвигается на «Оскар» от Беларуси 3.07.2018, 20:42

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На Международном кинофестивале в Карловых Варах состоялась мировая премьера белорусского фильма «Хрусталь».

На Международном кинофестивале в Карловых Варах, одном из старейших кинофорумов мира и главном фестивале в Центральной и Восточной Европе, состоялась мировая премьера белорусского фильма «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук. Картины, которая, как стало известно в субботу, выдвинута от Беларуси на соискание премии «Оскар».

Tut.by попросил коллегу и эксперта в белорусском кино Николая Лавренюка рассказать, как фильм приняли в Карловых Варах, а также на месте узнать мнения о картине экспертов и зрителей.

Съемочная группа фильма «Хрусталь» на премьере на фестивале в Карловых Варах.

Фото: официальный сайт фестиваля

На фестивале, ставшем своеобразной Меккой кино для чешских зрителей, а также ежегодно собирающем представителей мировой киноиндустрии (в этом году среди звезд — актер Тим Роббинс, режиссеры Барри Левинсон и Терри Гиллиам), впервые за многие годы участвует лента, созданная кинематографистами из Беларуси. «Хрусталь» (в английском варианте — «Crystal Swan») Дарьи Жук не только вошел в конкурсную программу «К Востоку от Запада», но и стал фильмом открытия этой секции. Картина, как и большинство современных фестивальных фильмов, создана совместно несколькими странами: Беларусью, США, Германией и Россией. Съемки полностью проходили в нашей стране. Фильм рассказывает историю девушки-диджея, стремящейся в 90-е годы улететь в США, но по стечению обстоятельств застрявшей на неопределенное время в провинциальном белорусском городке.

Билеты на все три показа разошлись задолго до премьеры, и даже учитывая то, что на некоторых сеансах зрителям разрешили сидеть на полу, многие желающие так и не смогли попасть на «Хрусталь». Публика смотрела фильм на одном дыхании, многие комедийные моменты вызывали хохот, а после фильма зрители устроили создателям овацию. Действительно, такого успеха белорусское кино не знало давно.

Белорусский режиссер Дарья Жук на премьере своего фильма «Хрусталь» в Карловых Варах.

Фото: официальный сайт фестиваля

После показа мы попросили первых зрителей и экспертов поделиться своими впечатлениями.

Ирина Безрукова, актриса, Россия:

— Для меня лично появилась женщина-режиссер, которая стала в один ряд с женщинами-режиссерами, которых я люблю и уважаю, например, среди них Анна Меликян. Потрясающие актерские работы, очень много примет времени, которые вызывают улыбку, иногда грустную, — от салата оливье до того, что с людьми расплачиваются продукцией завода, будь то хрусталь, будь то плюшевые мишки, и люди торгуют у дороги этими вещами. Прекрасная картина!

Ник Холдсворт, журналист Hollywood Reporter, США:

— Я очень впечатлен фильмом, он достаточно реалистичный. Я был на многих свадьбах в России, которые очень похожи на сцену, которую мы видели в фильме. Мне понравились герои, сюжетные повороты. Хочу сказать, это очень профессиональное кино.

Анри, кинокритик, США:

— В фильме очень интересные противопоставления: например, сочетание старого — скульптур советского периода, и нового — хаус-музыки. И несмотря на этот конфликт между Востоком и Западом, героиня все равно может выразить себя. Фильм очень хорошо и интересно сделан.

Кадр из фильма «Хрусталь»

Адам, студент, Чехия:

— Фильм просто потрясающий. Мне очень понравилась актриса в главной роли. Это один из лучших фильмов, которые я увидел здесь за три года.

Лукаш, политолог, Чехия:

— Первое и, наверное, самое главное, — то, что это первый фильм из Беларуси, который я увидел, до этого белорусских фильмов не было ни на фестивале (а я здесь уже пятый год), ни по чешскому телевидению. Мне кажется, авторам удалось показать обычную белорусскую жизнь. Конечно, действие происходит в 90-е, которые отличаются от сегодняшнего дня. И мне кажется, у нас с вами много общего.

Ирина, медсестра, США:

— Это необычайно яркий фильм. И музыка, и цвета, и одежда, которую носит главная героиня — очень смелые, очень вдохновляющие, я бы сказала, фильм как будто подает пример женщинам: ты можешь одеваться так, ты можешь не соответствовать норме. Прекрасно, что фильм говорит о том, что свобода выражения мнений, свобода слова, свобода музыки очень важны, чтобы чувствовать себя настоящим человеком. Я очень рада, что увидела этот фильм.

Фильм «Хрусталь» продолжает получать приглашения на участие в других международных фестивалях, среди ближайших — кинофорумы в Одессе (Украина), Паличе (Сербия), Выборге (Россия). Премьера фильма в Беларуси состоится 30 августа.