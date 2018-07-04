Как украинцы и литовцы помогают друг другу найти «путь к мечте» 4.07.2018, 17:26

Литва и Украина активно сотрудничают не только в области политики.

Обе страны все прочнее связывают инициативы общественных организаций, активистов и волонтеров.

С представителем одной из таких организаций, литовско- украинского сообщества международной поддержки «Путь к мечте» Ингой Швендих пообщалась литовские корреспонденты Charter97.org

- Вы могли бы рассказать, чем занимается «Путь к мечте»? Какие проекты осуществляет?

- Основная деятельность: популяризация литовских обычаев и традиций в Украине, популяризация украинских обычаев и традиций в Литве. Обмен опытом в сферах: культура, спорт, образование... Украина и Литва- обе республики были в составе СССР. Литва выбрала Запад, многое жители Украины (особенно восточной части) в данный момент стоят на распутье. Мы на конкретных примерах хотим помочь определиться с выбором.

Мы организовали гастроли молодежных украинских танцевальных коллективов в Литву, детские оздоровительные лагеря в Литве для детей из зоны военных действий, бизнес-конференции украинских предпринимателей в той же Литве. Директора национальных украинских парков «Меотида» и «Каменные могилы» 10 дней изучали организацию работы в региональных парках. Мы помогаем литовским работодателям с поиском персонала в Украине. Мы организовали выставки литовской фотохудожницы Агне Дакните в городе Шостка, фестиваль «Украина современная и традиционная», который длился 21 день.

В 2017 году мы оборудовали в детском садике Мариуполя сенсорную комнату, литовский эксперт по арт-терапии 30 дней работала в этом садике с инклюзивными детками. Было создано два рабочих места: дефектолога и психолога.

В том же 2017 году в музыкальной школе прифронтового города Авдеевка на двух этажах в санузлах было установлено оборудование для бесперебойного обеспечения водоснабжением.

Лето 2018 года мы организовали обучение женщин из числа временно переселенных лиц традиционным украинским ремеслам, основам предпринимательской деятельности и налогообложения.

Также мы собираем гуманитарную помощь (вещи, обувь, медицинское оборудование) для пострадавших от военных действий на Востоке Украины.

- Как появилась организация? Откуда и почему появилась такая идея?

- Мэрия Акмянского района предложила зарегистрировать общественную организацию. Имея официальный статус, можно больше полезного сделать. Очень часто слышим от участников наших проектов, и литовцев, и украинцев: «Вы осуществили мою мечту...». Наши дела соответствуют названию.

- Кто поддерживает проект?

- Мэрия Акмянского района, мэрия Йонишкиса, клуб Ротари Йонишкиса, неравнодушные жители Литвы и Украины.

- С вами работают волонтеры или просто активисты из Литвы? Как литовцы относятся к проекту «Путь к мечте»? Литовские власти?

- С нами сотрудничают и активисты, и волонтеры. Литовцы относятся очень положительно. Мы стараемся привезти из Украины в Литву что-то интересное, и наоборот. Понимание и поддержка есть со стороны МИД Литвы, МИД Украины, Посольства Литвы в Украине.

- Над каким проектом вы работаете сейчас?

- Открываем филиал нашей организации в Киеве. Приоритет: обмен информацией между странами в разнообразных сферах. Будем реализовывать «Дети – капитальное вложение будущих периодов». По нашему опыту лучшее средство убеждения: показать детский садик, школу, больницу на периферии в Литве.

Стараемся работать с жителями небольших украинских населенных пунктов на Востоке Украины, где 95% населения дальше областного центра не ездило, всю информацию о мире черпает из ТВ. После завершения проектов многие украинские участники что-то кардинально меняют в своей жизни - начинают углубленно изучать иностранные языки, меняют место работы, профессию, страну или город постоянного проживания, принимают решение поступать в высшие учебные заведения вместо ПТУ.