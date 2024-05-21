ЧМ-2024 по хоккею: Канада в овертайме победила Чехию 21.05.2024, 20:07

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Канадцы заняли первое место в группе А, латыши уступили американцам и не вышли в ¼ финала турнира.

В Праге на «O2 Арене» закончился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Канады добилась победы над командой Чехии со счетом 4:3 в овертайме. Обе команды завершили выступление на групповом этапе.

В составе сборной Канады шайбами отметились Дилан Козенс, Доусон Мерсер и Брэндон Хагель. Шайбы в составе чешской сборной забросили Доминик Кубалик, Ондржей Палат и Роман Червенка. В овертайме победный гол в меньшинстве забил Дилан Козенс.

Таким образом, сборная Канады стала победителем группы А с 19 очками в семи матчах. В четвертьфинале канадцы сыграют с командой Словакии, которая несмотря на еще один матч в запасе уже не сможет подняться выше четвертого места группы В.

В Остраве на «Остравар-Арене» также завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Латвии проиграла команде США со счетом 3:6 и потеряла все шансы на выход в четвертьфинал турнира.

Голами в составе американской сборной отметились Брэди Ткачук, Зак Веренски, Мэтт Болди, Джоэль Фараби и Коул Кофилд, оформивший дубль. В составе сборной Латвии голы забивали Ренарс Крастенбергс, Эдуард Тралмакс и Роберт Мамчицс.

По итогам турнира латвийская сборная заняла пятое место в группе В и не смогла выйти в 1/4 финала.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Сборная Беларуси пропускает соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).