Уничтоженный ВСУ российский корабль «Циклон» не успел запустить ни одной крылатой ракеты 2 21.05.2024, 20:23

2,202

Корабль выполнял роль средства противовоздушной обороны в бухте Севастополя.

Малый ракетный корабль россиян «Циклон», который Силы обороны Украины уничтожили в ночь на 19 мая, не запустил ни одной крылатой ракеты за время своего существования. Как выяснилось, вражеское судно было «недоделанным».

Об этом в комментарии изданию LIGA.net рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По словам Плетенчука, российские военные не сделали ни одного выстрела из носителя крылатых ракет «Циклон», который базировался во временно оккупированном Севастополе.

«Он чисто технически не смог пройти государственные испытания. Даже перед тем, как поставить в строй, его два года испытывали, не смогли запустить ракету», - рассказал представитель командования ВМС ВСУ.

Плетенчук добавил, что даже после того, как оккупанты поставили корабль в строй, с него так и не было сделано ни одного запуска ракет. Военный добавил, что фактически этот корабль был «недоделанный».

Кроме этого, в эфире «Радио Свобода» Плетенчук рассказал, что «Циклон» выполнял роль средства противовоздушной обороны в бухте Севастополя. На вооружении уже уничтоженного корабля был зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С».