закрыть
21 мая 2024, вторник, 21:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Могилева обнаружили тысячи человеческих костей

7
  • 21.05.2024, 19:51
  • 7,728
В центре Могилева обнаружили тысячи человеческих костей

Их нашли во время строительных работ.

Рабочие закапывали котлован на пересечении улицы Карпинского и переулка Медицинского рядом с больницей и обнаружили множество человеческих костей.

Следственно-оперативная группа на месте обнаружила более 3,5 тысяч фрагментов костей. Среди них — ребра, черепа, трубчатые кости, позвонки, нижние челюсти. Кости принадлежат как минимум 124 людям, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Эксперты пришли к выводу, что давность захоронения составляет более 70 лет. На некоторых останках были обнаружены следы ампутаций.

Комитет назначил еще одну экспертизу останков, которые позже были обнаружены на этом же месте. Следственный комитет проводит проверку.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко
Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!