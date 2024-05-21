В центре Могилева обнаружили тысячи человеческих костей 7 21.05.2024, 19:51

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Их нашли во время строительных работ.

Рабочие закапывали котлован на пересечении улицы Карпинского и переулка Медицинского рядом с больницей и обнаружили множество человеческих костей.

Следственно-оперативная группа на месте обнаружила более 3,5 тысяч фрагментов костей. Среди них — ребра, черепа, трубчатые кости, позвонки, нижние челюсти. Кости принадлежат как минимум 124 людям, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Эксперты пришли к выводу, что давность захоронения составляет более 70 лет. На некоторых останках были обнаружены следы ампутаций.

Комитет назначил еще одну экспертизу останков, которые позже были обнаружены на этом же месте. Следственный комитет проводит проверку.