Простые методы: как раз и навсегда преодолеть тягу к сладкому 1 4.07.2018, 15:23

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Эксперты поделились полезными советами в период летних отпусков.

Вопрос о том: "Как побороть тягу к сладкому?" люди задают постоянно, особенно в период летних отпусков. Видимо настало время разложить все "по полочкам", пишет hronika.info.

Как бы это парадоксально ни звучало, но… хочется - ешьте.

До 10% от рациона разрешено отводить на быстрые углеводы.

Предпочтительно выбирать натуральные сладости и/или те, которые вы любите (не надо есть зефир, если хотите шоколад).

При этом все остальное питание должно быть сбалансированно:

- Заменять сладкое фруктами можно и нужно! Не бойтесь фруктозы в целых фруктах, клетчатка замедляет ее всасывание.

- Ешьте сложные углеводы. Мы не едим крупы, хлеб, макароны, конечно организм, не получающий углеводы, "найдет" себе их в быстрой форме. Обеспечивайте себя долгими углеводами ежедневно!

- Ешьте белок! Протеин помогает сохранять чувство насыщения.

- Избегайте стрессов! Ясно, что это невозможно. Но избегать голодания, высыпаться и не изнурять себя нагрузками - вы можете.

Много говорят о недостатке хрома, магния, цинка, как причине тяги к сладкому. Однако нет достоверных доказательств того, что прием каких-либо добавок снижает тягу к сладкому.

Чаще всего "патологическая тяга к сладкому" связана с эмоциогенным нарушением пищевого поведения и требует индивидуального подхода.

Переключите свое внимание: выпейте воды, позвоните подруге, выйдите на прогулку. Найдите то, что доставляет вам удовольствие.

Простое правило, но очень помогает: не держите на виду сладости, а держите сухофрукты, орехи, фрукты. Иногда это желание кусочничества.