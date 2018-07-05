Как гродненка покоряет галереи Европы 5.07.2018, 14:07

Юлия Стратович

Зимой у белоруска была персональная выставка в Гамбурге, сейчас - в Барселоне.

Художник из Гродно Юлия Стратович решила испытать удачу и отослала более 50 писем в галереи Европы с просьбой организовать выставку её картин, пишет «Вечерний Гродно».

— Я написала в галереи, и мне ответили, но это были не 2 письма, а 52! Плюс огромная доля везения, сказались человеческий фактор и удачные обстоятельства, — говорит она.

Девушку пригласили представить свои картины. За последние полгода у неё были две персональные выставки в Европе: зимой в Гамбурге, сейчас — в Барселоне.

Юлия училась в Вильнюсе в Европейском гуманитарном университете на специальности «теории и практики современных искусств» и теперь профессионально занимается творчеством.

— Конечно, планирую ещё выставляться, — рассказывает гродненка. — Но, во-первых, должен быть новый материал. Ведь нужно удивлять не только зрителя, но в первую очередь себя. Кстати, выставки в Гамбурге и Барселоне — это абсолютно разные работы и периоды. Во-вторых, момент непредсказуемости места. Я не знаю, куда поеду и где окажусь через месяц. Пишешь письма в сотню галерей по всей Европе, и «место» выбирает тебя. Ты не знаешь, как будет, где остановишься, что с деньгами.