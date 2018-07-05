закрыть
5 июля 2018, четверг, 14:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как гродненка покоряет галереи Европы

  • 5.07.2018, 14:07
Юлия Стратович

Зимой у белоруска была персональная выставка в Гамбурге, сейчас - в Барселоне.

Художник из Гродно Юлия Стратович решила испытать удачу и отослала более 50 писем в галереи Европы с просьбой организовать выставку её картин, пишет «Вечерний Гродно».

— Я написала в галереи, и мне ответили, но это были не 2 письма, а 52! Плюс огромная доля везения, сказались человеческий фактор и удачные обстоятельства, — говорит она.

Девушку пригласили представить свои картины. За последние полгода у неё были две персональные выставки в Европе: зимой в Гамбурге, сейчас — в Барселоне.

Юлия училась в Вильнюсе в Европейском гуманитарном университете на специальности «теории и практики современных искусств» и теперь профессионально занимается творчеством.

— Конечно, планирую ещё выставляться, — рассказывает гродненка. — Но, во-первых, должен быть новый материал. Ведь нужно удивлять не только зрителя, но в первую очередь себя. Кстати, выставки в Гамбурге и Барселоне — это абсолютно разные работы и периоды. Во-вторых, момент непредсказуемости места. Я не знаю, куда поеду и где окажусь через месяц. Пишешь письма в сотню галерей по всей Европе, и «место» выбирает тебя. Ты не знаешь, как будет, где остановишься, что с деньгами.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип