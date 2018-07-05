Россия утвердила закон, который может оставить Беларусь без 20% доходов в бюджет 3 5.07.2018, 16:27

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На поставках нефти в Беларусь российский бюджет теряет свыше $3 миллиардов в год.

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении пакет законопроектов о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли. Маневр предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть к 2024 году при одновременном повышении НДПИ, сообщает "Интерфакс".

Законопроекты были внесены правительством в нижнюю палату парламента 22 июня.

Предлагается постепенно снижать с 30% до 0% от цены нефти ставку вывозной таможенной пошлины на нефть в течение 6 лет начиная с 1 января 2019 года. В 2019 году предельные ставки пошлины (выше которых не может быть установлена пошлина, рассчитываемая по формулам правительства РФ) предлагается умножать на коэффициент 0,833, в 2020 году - 0,667, в 2021 году - 0,5, в 2022 году - 0,333, в 2023 году - 0,167, в 2024 году - 0. Таким образом, с 2024 года экспортная пошлина на нефть в РФ будет отменена.

Одновременно предусматривается равномерное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти и газового конденсата на величину снижения с 30% до 0% от цены нефти ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 6 лет начиная с 1 января 2019 года.

Отрицательный акциз

"Сейчас в РФ действует такая система таможенно-тарифного регулирования экспорта нефти и нефтепродуктов, при которой бюджет недополучает достаточно большие суммы за счет выделения различного рода скрытых субсидий, которые возникают во многом из-за разницы в ставках экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Размер такой поддержки составляет при цене нефти $40 за баррель порядка 1,1 трлн рублей в год", - пояснил замминистра финансов РФ Илья Трунин, представляя законопроекты в Госдуме.

Он пояснил, что такого рода субсидия возникает из-за разницы в ставках экспортных пошлин на нефть и на корзину перерабатываемой нефти. "На этот 51 млн тонн переработанной нефти бюджет выделяет субсидии. При нынешней цене на нефть $75 за баррель величина такой субсидии превышает 6 тыс. рублей на тонну переработанной нефти. Мы считаем, что такие субсидии, когда мы осуществляем поиск средств, когда необходимо финансировать общегосударственные задачи, направленные на достижение национальных целей развития, выделяться не должны", - подчеркнул замминистра.

В связи с этим, наряду с отменой экспортной пошлины, правительство предлагает установить новый механизм поддержки отечественной нефтепереработки, основанный на отрицательных акцизах.

"Эти акцизы, которые предполагается установить на нефтяное сырье, будут компенсировать рост цены нефти из-за отмены экспортной пошлины только тем заводам, которые осуществляют поставки бензина 5-го класса на внутренний рынок, и тем заводам, которые заключили соглашение с Минэнерго о модернизации мощностей и через какой-то период будут поставлять такие нефтепродукты на внутренний рынок, иначе такой поддержки не будет", - пояснил И.Трунин.

В свою очередь глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров отметил, что правительство предлагает сделать поддержку нефтяных компаний адресной. "Механизм отрицательного акциза как раз предусматривает, что такую поддержку нефтепереработка получит на условиях модернизации, с одной стороны, а с другой стороны - поставки на внутренний рынок бензина Евро 5. Это связанные между собой вопросы", - сказал он.

Внедрение отрицательного акциза, по словам И.Трунина, также позволит не принимать экстренные решения по снижению размера акциза на нефтепродукты в случае изменения ценовой конъюнктуры на внешних рынках, как это было сделано с 1 июля текущего года.

"Чтобы это привести в автоматический режим, правительство предлагает установить специальную надбавку к отрицательному акцизу, которая будет при резком росте цен - свыше целевого уровня больше чем на 10% - компенсировать часть этого роста (разницы между ценой экспортного паритета и целевым индикатором цены): в 2019 году - на 60%, в последующие периоды - на 50%. Это позволит избежать принятия экстраординарных решений, которые принимались этим летом", - сказал он.

При этом правительство предлагает оставить возможность использовать механизм экспортной пошлины даже в условиях ее полной отмены. "Если в течение трех месяцев наблюдается рост экспортного паритета, то есть изменение конъюнктуры мировых рынков более чем на 20%, то правительство получает право вводить экспортную пошлину в том объеме, который применяется сейчас - до 30% в части нефти и до 90% в части светлых нефтепродуктов", - пояснил И.Трунин.

Завершение налогового маневра, по расчетам Минфина РФ, позволит мобилизовать на ближайший 6-летний период в федеральный бюджет порядка 1,1 трлн рублей базовых доходов.

Поддержка Беларуси

Замминистра также отметил, что наличие экспортной пошлины на нефть и при этом беспошлинные поставки нефти в рамках единой таможенной территории ЕврАзЭс приводят к тому, что российская бюджетная система недополучает деньги. "Например только на одних беспошлинных поставках нефти в Беларусь при полном сохранении права на обложение экспортной пошлиной за властями Беларуси российский бюджет теряет свыше $3 млрд в год", - сказал он.

Отвечая на вопрос, каким образом реализовывать поддержку Беларуси после отмены экспортных пошлин, И.Трунин, отметил: "Сейчас РФ поддерживает через разные инструменты экономику Республики Беларусь, мы от этой поддержки не отказываемся, у нас союзное государство. Единственное, что условия и объемы этой поддержки не фиксированы, сколько поставили нефти и нефтепродуктов, столько и поставили, какие сложились условия на рынках, такие и сложились. Федеральный бюджет в любых условиях недополучает доходы. Нам представляется, что, если мы и дальше будем поддерживать, а мы будем поддерживать Республику Беларусь, поскольку это наш стратегический партнер, необходимо использовать другие формы поддержки - абсолютно счетные, определенные, которые не будут иметь такой неограниченный характер".

Ранее первый замминистра финансов Беларуси Максим Ермолович сообщал, что Минфин еще не просчитывал конкретный размер потерь для белорусского бюджета от российского налогового маневра в нефтяной отрасли.

Беларусь импортирует нефть из России беспошлинно. В случае отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет и будет равна мировым котировкам. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в республике.

Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Беларусь также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Потери белорусского бюджета в связи с этим оценивались на уровне $2 млрд, или около 4% ВВП.

Cвидетельства НПЗ

Еще один законопроект вводит механизм получения компаниями по переработке нефтяного сырья (НПЗ) специальных свидетельств о регистрации в налоговых органах. Один из критериев выдачи свидетельства - включение компании в антироссийские санкционные списки. Компания может также получить свидетельство, если в течение хотя бы одного из трех налоговых периодов, предшествующих подаче заявления, она продавала на территории РФ бензин класса 5 или передавала произведенный ею прямогонный бензин на переработку в продукцию нефтехимии, нафту или ароматические углеводороды и объем реализации за три налоговых периода в совокупности превысил 5 тыс. тонн. Еще одно условие выдачи свидетельства - если компания до 1 июня 2019 года заключила с Минэнерго соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Законопроектом предусматривается установление вычетов по акцизам для организаций, получивших свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья. Вычеты формируются с учетом объемов произведенного бензина класса 5 и дизельного топлива, уровня цены на нефть на мировых рынках, а также уровня средних оптовых цен реализации бензина класса 5 и дизельного топлива на территории РФ и цен экспортной альтернативы на нефтепродукты.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, в случае принятия законопроекта доходы федерального бюджета РФ в течение шести лет по НДПИ при добычи нефти и газового конденсата составят 10,8 трлн рублей. При этом выпадающие доходы федерального бюджета за тот же период, в том числе по вычетам по акцизам на нефтепродукты, предоставление средств, направленных на модернизацию НПЗ, а также на поддержку НПЗ, подпадающих под действие санкций, введенных иностранными государствами (международными организациями), составят 3,4 трлн рублей.

В случае принятия законы вступят в силу с 1 января 2019 года.