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В Бресте неизвестные подожгли венки в парке Воинов-интернационалистов

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  • 7.07.2018, 12:34

Инцидент произошел сегодня ночью.

В Бресте неизвестные подожгли венки в парке Воинов-интернационалистов, сообщил БелТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел сегодня ночью. В 1.25 на линию 102 позвонила женщина. Она проходила мимо парка и увидела, что горят венки у памятника. На место выехали спасатели, которые в считаные минуты потушили пожар.

Огнем уничтожены венки, поврежден памятный знак из композитных материалов. Ущерб и причина пожара устанавливается.

"По факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к происшествию", - сказал Сергей Дученко.


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