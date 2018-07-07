Пять лучших продуктов питания от морщин 7.07.2018, 16:59

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Для тех, кто хочет как можно дольше сохранять кожу эластичной и упругой.

Косметологи утверждают, что сбалансированный рацион питания с наличием в нем определенных продуктов способен предотвратить появление морщин и продлить молодость, пишет «Новое время».

По информации портала My Domaine, определенные продукты питания способствуют восстановлению кожи и помогают бороться с морщинами.

Для тех, кто хочет как можно дольше сохранять кожу эластичной и упругой, эксперты рекомендуют отказаться от употребления главных врагов кожи - кофеина и сахара, а также дополнить рацион пятью продуктами, которые эффективны в борьбе с морщинами.

1. Чеснок. Содержит антиоксиданты, которые защищают кожу и предотвращают разрушение коллагена.

2. Малина. Эксперты утверждают, что малина – чемпион по содержанию антиоксидантов среди фруктов и овощей. Ее употребление способно предотвратить появление морщин и спасти от повреждения кожи.

3. Оливковое масло. Оливковое масло содержит олеиновую кислоту (омега-9), которая способствует эффективному увлажнению кожи, продлевая ее молодость.

4. Лосось. Омега-3 жирные кислоты в лососе способствуют не только здоровью сердца, но и молодости кожи. Диетологи совместно с косметологами рекомендуют употреблять лосось как минимум один раз в неделю.

5. Бобовые. Крупное исследование австралийских ученых подтвердило, что ежедневное потребление бобовых, рыбы, овощей и оливкового масла способствует уменьшению количества морщин на коже.