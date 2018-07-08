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У Госконтроля появились серьезные претензии к ЖКХ

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  • 8.07.2018, 9:43
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«Неожиданные» результаты масштабной проверки в Минске.

Проведенная в начале года проверка Комитета госконтроля выявила многочисленные нарушения в проведении капитального ремонта жилья в Минске, в частности, в Центральном и Первомайском района. О выявленных проблемах в журнале «Государственный контроль: анализ, практика, комментарии» рассказала начальник управления контроля строительства и ЖКХ КГК Вера Мацулевич, сообщает tut.by.

«Изучение ситуации привело к поразительным выводам: дома, где до сих пор идет капремонт, которому конца не видно, в отчетности фигурируют как сданные в эксплуатацию. Причем многие из них — уже достаточно давно», — констатировала Мацулевич.

В КГК пришли к выводу, что гособъединение «Минское городское жилищное хозяйство» отчитывалось перед профильным министерством о выполнении доведенных заданий, выполнив лишь часть работ. В итоге программа 2017 года (ввод после капремонтов 785 тыс. кв метров жилья) на бумаге оказалась перевыполнена на 1,6%, но реальность от этих цифр далека.

Суть манипуляции КГК описывает так: в проектной документации заказчик выделяет от двух до десяти пусковых комплексов и отчитывается о вводе всей площади квартир после капремонта, закончив только один из них, к примеру — только заменив трубы и стояки канализации.

Для примера представитель КГК разбирает ситуацию в Центральном районе Минска. По итогам года район отчитался о вводе в эксплуатацию 17 из 34-х включенных в график ремонта домов. «Однако во всех этих домах были введены только первые пусковые комплексы, доля которых в общей сметной стоимости капремонта объекта составляла от 1,3% (замена оконных заполнений в местах общего пользования дома № 12 по Интернациональной) до 31% (ремонт кровли в доме № 11 по Гая). В итоге и по этим 17 домам, и еще по 10, сданным в 2016-м, на 1 марта нынешнего года были существенно превышены, по некоторым — в несколько раз, констатировали в КГК.

В Первомайском районе капремонт домов № 18, 20 и 22 по переулку Калинина был начат в октябре 2015 года, завершить его следовало через 11−12 месяцев. Однако только в мае нынешнего года там активно развернулись работы по ремонту и утеплению фасадов. «В результате нормативные сроки проводимого капитального ремонта этих домов уже превышены в 2,5 раза. Это вызывает закономерное возмущение жильцов, которым из-за волокиты заказчика с принятием технического решения приходится жить в квартирах с заколоченными выходами на балконы, демонтированные по причине их аварийного состояния», — отмечает Мацулевич.

КГК отмечает, что систематическое искажение ведомственной отчетности коммунальниками приобрело «недопустимые масштабы», и предлагает Совмину и Мингорисполкому «принять безотлагательные меры реагирования, которые бы позволили кардинально изменить подходы к проведению и финансированию капитального ремонта жилищного фонда».


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