Саснович вошла в топ-10 фаворитов «Уимблдона» у букмекеров 8.07.2018, 20:46

Александра Саснович

9 июля белоруска проведет поединок четвертого круга против Елены Остапенко из Латвии.

Накануне Александра Саснович — единственная из остающихся в борьбе белорусских теннисисток в женском одиночном разряде "Уимблдона" — в матче третьего раунда легко обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову (6:1, 6:3). Эта победа позволила нашей спортсменке оказаться в числе десяти основных фаворитов турнира прямо сейчас. Саснович в данном списке занимает 9-е место: коэффициент на то, что она станет обладателем трофея, равняется 25. Наилучшие шансы на титул, согласно мнению букмекеров, у американки Серены Уильямс.

В понедельник, 9 июля, вторая ракетка страны проведет поединок четвертого круга против Елены Остапенко из Латвии. Он начнется в 13.30 по белорусскому времени.