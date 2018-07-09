Лев Марголин: «Струна» в экономике может лопнуть 3 9.07.2018, 10:15

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Лев Марголин

Власти пошли по скользкой дорожке.

Власти заявляют, что в Беларуси во втором полугодии якобы «повысят зарплаты» работникам бюджетных организаций. Это пообещало Министерство финансов, но называть конкретные суммы чиновники не стали, пишет «Завтра твоей страны».

Экономист Лев Марголин обращает внимание, что по сравнению с прошлым годом средняя зарплата по стране выросла на 13%, а у бюджетников, вероятно, нет, поэтому власти и хотят подтянуть ее в бюджетной сфере к общему знаменателю.

— По большому счету, сегодня повышение зарплат вообще не обоснованно, поскольку производительность труда не растет, объемы производства растут значительно меньшими темпами, чем зарплата. Так что это скользкая дорожка, струна, которую натягивают и которая в определенный момент может лопнуть, — полагает экономист Лев Марголин.

По его мнению, понятие средней зарплаты по стране в Беларуси является не столько экономическим, сколько политическим.

— Это большая политика, поскольку уже 10 лет прошло, как Лукашенко выдвинул лозунг «по пятьсот» (долларов), но до сих пор мы не можем этого добиться, — говорит собеседник.

Сама по себе идея достичь средней зарплаты в тысячу рублей не является рациональной, продолжает он.

— Если бы у нас была рыночная экономика, если бы государство только устанавливало правила игры и следило за их исполнением, то вообще ни у кого голова не болела бы по этому вопросу. Я не слышал, чтобы кто-то обсуждал среднюю зарплату в Германии или даже в Польше либо Литве, — отмечает экономист.

Что касается планки средней зарплату в тысячу рублей, то пока она не достижима, считает он.

— На практике мы уже не раз сталкивались с достижением требуемых показателей средней зарплаты, что приводило к инфляции и девальвации белорусского рубля, после чего все возвращалось на круги своя. А для того, чтобы экономика начала действительно прибавлять, нужны инвестиции, причем не такие, когда государство дает деньги предприятию в виде кредитов или покупает их акции, а реальные инвестиции для увеличения объема производства товаров и услуг, которые пользуются спросом. Пока у нас таких инвестиций не видно и не предвидится, говорить о реальном, а не вымученном, росте производительности труда и, соответственно, заработной платы не приходится, — резюмирует Лев Марголин.