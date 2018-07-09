Пять главных стран, которые белорусы выбирают для отдыха 9.07.2018, 12:09

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Европейские государства усилили свои позиции в рейтинге.

Об этом свидетельствует статистический сборник «Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь, 2018», выпущенный Белстатом, сообщает thinktanks.by.

По официальным данным, наиболее популярной страной для отдыха организованных туристов из Беларуси в 2017 году стала Турция. В ней погрели косточки 140 тысяч белорусов.

На втором месте по популярности оказался Египет. Здесь отдохнуло 123 тысячи наших земляков.

На третьем месте по популярности оказалась Украина. Ее выбрали для отдыха более 91 тысячи человек.

Четвертое место в списке стран, приоритетных для отдыха белорусов, стала Болгария. В ней провели отпуск более 62 тысяч соотечественников.

Замыкает пятерку государств, куда ездили организованные туристы из Беларуси, Россия. Здесь побывало около 46 тысяч белорусов.

Не слишком отстали от России Польша (36 тысяч отдохнувших) и Испания (31 тысяча отдохнувших).