В Швеции из собора похитили королевские короны 1 1.08.2018, 13:27

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Регалии украшены золотом, драгоценными камнями и жемчугом.

Полиция в Швеции ищет двух мужчин, которые украли две драгоценные короны из собора Стренгнес неподалеку от Стокгольма, принадлежавшие королю Карлу IX, и его жене Кристине.

Об этом сообщает ВВС.

Воры сегодня около полудня украли две короны и державу (символ власти монарха), датируемые ХVI веком.

Свидетели сказали, что видели двух мужчин, выбегавших из собора, который был открыт для публики и в котором проходила ярмарка.

Позже их видели, когда они садились в моторную лодку на озере Маларен, после этого их следы исчезли. Полиция начала масштабную поисковую операцию.

Королевские драгоценности украшены золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Они хранились в специальной прозрачной закрытой витрине с сигнализацией.