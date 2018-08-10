Белорусы поехали сплавляться на байдарках в Карелию и пропали 10 10.08.2018, 11:06

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С 25 июля они не выходят на связь.

В конце июля трое белорусов поехали на машине в Карелию на отдых: мужчины планировали сплавляться на байдарках. Прибыть они должны были на реку Северная Шуя, пишет onliner.by. Уже в России белорусы приобрели местную сим-карту и 25 июля отправили родным сообщение о том, что с ними все в порядке. После этого на связь не выходили. Вернуться мужчины должны были 4 августа, однако их до сих пор нет. В милицию заявление вчера написала дочь одного из пропавших. Жена другого пропавшего пока ждет мужа и не обращалась в правоохранительные органы.

— Раньше папа с друзьями ездил в Карелию на поезде — там их встречал человек и отвозил на место сплава, — рассказывает дочь пропавшего Леонида Воробьева. — Но в этот раз они втроем поехали на машине друга — Volkswagen Sharan светло-серого цвета. Уехали 22 июля, а 25 июля прислали СМС с российского номера. Мол, все в порядке, купаемся в Северной Шуе. После этого на связь никто не выходил. Вернуться они должны были на этих выходных… Друг отца на время поездки отдал лежачую мать в пансионат и должен был забрать в начале недели. Он очень принципиальный и пунктуальный человек и должен был приехать за ней в срок

Анастасия вчера написала заявление РУВД Советского района, также девушка связалась с отрядом «Ангел» и российскими правоохранителями.

— В российскую полицию звонила я самостоятельно, — делится впечатлениями Анастасия. — Они записали все данные и пообещали, что сделают все, что в их силах. Почему я не обратилась в милицию раньше? Мы с папой не в очень близких отношениях, я узнала о пропаже от жены его друга, который тоже не вернулся домой.

Елена, жена еще одного пропавшего мужчины, говорит, что в милицию пока не обращалась.

— Они должны были вернуться в воскресенье или понедельник, но пока от них нет известий, — говорит Елена. — В какое конкретно место они отправились, я не знаю. В милицию пока не обращалась, подожду еще день. У них во время сплавов всякие форс-мажоры случались. Однажды они поехали в Карелию на две недели, а вернулись раньше, потому что было очень холодно.

В Карелию отправились Леонид Воробей, Александр Волосюк и Андрей Чикунов. Они поехали на Volkswagen Sharan светло-серого цвета (с белорусскими номерами, возможно, последняя цифра номера 7). После пересечения белорусско-российской границы приобрели российскую сим-карту с номером: +792 (136) 41-187. На фото Леонид Воробей и Александр Волосюк.