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Выходец из Беларуси вошел в топ-10 богатейших людей России по версии Forbes

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  • 10.08.2018, 12:55
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Андрей Мельниченко

Состояние уроженца Гомеля Андрея Мельниченко в 2015 году оценивалось в $15,5 миллиардов.

Как сообщает Википедия, Андрей Мельниченко родился 8 марта 1972 года в городе Гомель, Беларусь, в семье преподавателей. Будучи одаренным ребeнком, он поступил в специализированный учебно-научный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (СУНЦ МГУ), а в 1989 г. — на физический факультет МГУ, пишет thinktanks.by.

Позднее перевелся в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, который и окончил по специальности «Финансы и кредит».

Во время учёбы в университете начал заниматься бизнесом вместе с друзьями-студентами, открыв пункт обмена валют прямо на территории общежития. В начале 1990-х, на фоне развала Советского Союза и появления новой рыночной экономики, Мельниченко и его партнеры заработали первые 50 тысяч долларов США от деятельности пунктов обмена валют, что позволило им получить лицензию Центрального Банка России.

В 1993 году стал соучредителем МДМ-Банка, впоследствии ставшим одним из самых успешных и крупнейших российских частных банков.

В обновленном рейтинге крупнейших бизнесменов России Мельниченко занимает седьмое место, являясь совладельцем Сибирской угольной энергетической компании и «Еврохима». Кроме того, российский бизнесмен занимает 88 строчку в мировом рейтинге Forbes. В 2015 году его состояние оценивалось в 15,5 миллиардов долларов.

Уже третий раз лидером рейтинга Forbes в РФ оказывается глава Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 19,1 млрд долларов.

Вторым по богатству эксперты Forbes назвали владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Его состояние в настоящий момент оценивается в 18,7 млрд долларов. За ним идет глава компаний «Сибур» и «Новатэк» Леонид Михельсон с результатом в 18 млрд долларов.

С 2017 по 2018 год количество миллиардеров в России выросло на 10 человек.


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