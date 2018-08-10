Белорусский рубль продолжает обесцениваться к доллару вслед за российским 2 10.08.2018, 13:45

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Доллар на торгах в Минске преодолел отметку 2,05 рубля на фоне падения российского рубля.

На валютных торгах в Минске 10 августа белорусский рубль продолжил дешеветь к доллару на фоне резкого удешевления российского рубля вслед за новостями о подготовке новых санкций США в отношении РФ.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0169 рубля (0,71%) и составил 2,3538 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0111 рубля (0,54%) до 2,0557 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0213 рубля (0,69%) и составил 3,0749 белорусского рубля за 100 российских.