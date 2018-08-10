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Профсоюз РЭП встал на защиту 23-летнего сироты

  • 10.08.2018, 17:01

Училище хочет взыскать с Вячеслава Горленко почти $4 тысячи.

На приеме у гомельского представителя ПЦ «Весна», правозащитника Леонида Судаленко житель Речицы Вячеслав Горленко рассказал, что еще в 2013 году закончил Калинковичский профессиональный аграрно-технический лицей по специальности «газоэлектросварщик», а сегодня лицей через суд требует взыскать средства на его обучение.

Первоначально сумма иска была заявлена в размере 7,7 тыс. рублей, в ходе предварительного заседания сумму была снижена до 4 188 рублей (более $2 тыс.).

По результату переговоров с молодым специалистом Леонид Судаленко отметил, что после получение диплома Вячеслав не получал направление на работу, как об этом указывается в иске. Кроме того, с момента получения диплома прошло более пяти лет, в то время как общий срок исковой давности составляет три года.

«Молодой специалист вступил в профсоюз РЭП, что позволит мне быть его представителем в суде. Мы обязательно в письменной форме сформируем свою правовую позицию по заявленным исковым требованиям», - подчеркнул правозащитник.

Следующее заседание в суде Речицкого района состоится 21 августа. Дело ведет судья Елена Ковалевская.


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