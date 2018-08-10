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Училище требует от сироты почти $ 4000 за обучение

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  • 10.08.2018, 8:08
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Вячеслав Горленко

В последнее время таких случаев в стране происходит все больше.

Вячеслав Горленко – сирота. Его отца лишили родительских прав, а мать умерла в марте 2013-го. После интерната парень поступил в Калинковичский государственный профессиональный аграрно-технический лицей.

«Я закончил учебу по специальности «электрогазосварщик». Закончил учебу, закончил практику. Поехал в Калинковичи, забрал диплом. Мне направление на работу никто не давал… Мне нужна была работа, но я знал, что для сирот отработка необязательна. Я был бы не против даже пойти работать на эту отработку», – говорит Вячеслав Горленко в интервью «Белсату».

Нет отработки – заплати компенсацию. Сейчас Калинковичский лицей через суд пытается взыскать с парня сумму стоимости за его обучение – более 7,5 тысяч рублей.

«Он ни одного дня не приступил к работе. По указу те, кто приступил, отработал, или даже не до конца и уволился, они освобождаются от выплаты компенсации. А те, кто не приступил к работе, не освобождаются от уплаты компенсации», – объясняет директор Калинковичского лицея Николай Федорук.

На этом же основании, отмечает директор лицея, не получил парень и подъемных, которые составляют чуть более 1100 рублей. По его словам, абсолютное большинство учащихся-сирот получают и работу, и подъемные после окончания учреждений образования. Горленко же говорит, что несколько раз приезжал в Калинковичский лицей, чтобы выяснить вопросы отработки и подъемные, однако вразумительного ответа так и не добился.

«Во время моей учебы и в общежитии речицком, и в Калинковичах из зарплаты моих родителей высчитывали 25%. Был такой момент, что мой отец остался без работы на пару месяцев. К нему приехала милиция и отправила его в ЛТП, объяснив это тем, что «ваш сын учится в Калинковичах, за его учебу нужно как-то платить», – рассказывает Вячеслав Горленко.

Выходит, один раз заплатить мало. И на этом неприятности для парня не кончаются. Так, Горленко хотел стать в очередь на получение жилья, которое гарантируется сиротам, однако получил отказ – чиновники решили, что у Вячеслава свое жилье – частный дом на окраине Речицы, за которым во время пребывания парня в общежитии и на учебе должны были следить именно местные власти.

«Ни воды, ни газа, ни света нет, наверное, с года 2009-10. Здесь постоянно жили бомжи, поэтому он, наверное, и сгорел», – говорит Вячеслав.

Сейчас перед парнем стоит ряд дилемм, которые не так-то легко решить. По данным экспертов, в последнее время таких случаев в стране происходит все больше.

«Мы видим, что в телевизоре показывают, что у нас социальное государство, все хорошо. На самом деле все печально. У сирот этих постоянно отбирают квартиры, не дают работы, подъемных вот человеку не дали, жить отправили в сгоревший дом. То есть никто ни о чем не заботится. Только думают, как больше сорвать денег у нашего народа», – считает общественный активист Олег Шабетник.

Таким образом, на бумаге – много гарантий и светлое будущее. Однако реальность, как часто бывает, мягко говоря, не вполне соответствует таким обещаниям.


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