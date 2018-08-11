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Возраст дожития начнется в среду

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  • Виктор Шендерович
  • 11.08.2018, 10:32
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Разорю я Родину несильно, хотя и сильнее, чем предполагал.

Я везунчик: проскочил, успел на заслуженный отдых!

Сегодня был по этому случаю в Пенсионном Фонде, сдался властям. Разоружился перед партией, показал трудовую книжку, получил примерный расчет…

Разорю я Родину несильно, хотя и сильнее, чем предполагал: на оплату квартиры хватит, вздохнув, осторожно предположила добрая социальная работница…

Но главное, что я узнал сегодня, это срок официально рекомендуемого государством дожития: 19 лет.

Ну, то есть, если соберусь раньше, то на здоровье, но сильно дольше этого срока засиживаться неловко: как раз за 19 лет я исчерпаю собственные взносы в Пенсионный фонд, а дальше государство будет вынуждено кормить меня Христа ради, поджимая губы и вздыхая с намеком.

Ну, я ж не зверь. Мне дай бог законные девятнадцать лет продержаться на этой жестковатой шее. Это ж дикий срок! Это ж ровнехонько еще раз столько, столько я уже прожил при Путине!

Даже интересно примериться…

Владимиру Владимировичу как раз исполнится 85 лет – мудрый, победивший всех-всех, незаменимый совсем-совсем, родной по самое не могу, с почти незаметным тремором… Воевать в те поры мы будем, я думаю, с Татарстаном… Год будет тридцать седьмой…

В общем, на все это стоит посмотреть — и я приступаю к процессу.

Возраст дожития начнется в среду.

Виктор Шендерович, «Эхо Москвы»


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