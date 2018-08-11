Дворец Четвертинских в Гродно отдали китайцам 6 11.08.2018, 13:54

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Сегодня его начальная цена составляет $1,2 миллиона.

Соглашение о реализации совместного проекта по реконструкции дворца Четвертинских под туристический комплекс подписано в Гродненском горисполкоме, сообщает "Гродненская правда".

"Компания из китайского города Ланьчжоу провинции Ганьсу, побратима Гродно, намерена приобрести это историческое здание по улице Ожешко,20.Дворцовый комплекс XVIII века, принадлежащий когда-то князьям Четвертинским", - пишет издание.

Этот комплекс уже не один раз выставлялся на аукционы, однако торги не состоялись. Сегодня его начальная цена составляет $1,2 млн.

Дворец в центре Гродно находится в заброшенном состоянии с 2014 года. Последний его собственник — военная комендатура — переехала в воинскую часть на Вишневец.

Как отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, подписание меморандума "открывает путь для привлечения капитала китайской компании в восстановление дворца, разработку проекта и начало работ".

Руководить работами будет распорядительная компания из провинции Ганьсу, к проектированию привлекут белорусских архитекторов.

По словам представителей компании, которая купит этот объект, здесь предполагается создать центр, объединяющий китайскую и белорусскую культуры. Главная цель – привлечение туристов.