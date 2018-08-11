Простите, но на стадионе «Динамо» невозможно смотреть футбол 8 Антон Рогач

11.08.2018, 14:39

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Почему государство отдало реконструкцию «Минскпроекту», у которого нет опыта строительства масштабных стадионов.

Когда футбол стал большим бизнесом, в мире научились строить стадионы качественно, быстро и относительно дешево.

В Европе много проектных бюро, которые в этом деле изрядно преуспели. Два из них («Грабоплан» и GMP International GmbH) могли строить и «Динамо» – однако потом государство решило отдать реконструкцию родному «Минскпроекту», у которого опыта строительства масштабных стадионов не оказалось.

В четверг я впервые побывал на обновленном «Динамо», посетив игру команды Гуренко с «Зенитом», и делюсь впечатлениями. Сначала самыми яркими. Поехали.

1. Даже если вы фанат партера в Купаловском театре, не стоит по аналогии брать первый ряд на «Динамо». Вот такой обзор открывается с центрального сектора.

А на первом ряду за воротами футбол вообще посмотреть не получится. Хотя, наверное, забег условной Кастер Семени с этих мест будет виден отчетливо.

2. Современный арены научились строить без мест с ограниченной видимостью. Вероятно, для максимизации доходов от продажи билетов. На «Динамо» советую остерегаться верхних рядов на секторах у олимпийского огня.

Хорошо, что табло не мешает смотреть футбол. А только устрашающе нависает над одним из секторов.

3. Не покупайте также билеты на первом ряду второго яруса (как это сделал я). Если вы предпочитаете смотреть футбол сидя, то будете неприятно удивлены широким проходом и металлическими балками сектора для метания, которые с некоторых мест загораживают вратарскую. Вот так это смотрелось с моего сектора.

Да, и чуть не забыл. Сидя на первом ряду второго яруса за воротами, вы также можете пропустить обгон Карстен Семени, если та будет бежать по 7-8 дорожке :(

Широкий проход перед первым рядом второго яруса – это плохо. Благодаря ему арену можно спокойно обойти по кругу. И люди этой возможностью пользуются постоянно. На «Минск-Арене» к своим местам допускают только в паузах. В футболе пауз нет. А еще некоторые посетители не стеснялись останавливаться у стекла (стюарды таких старались прогонять). Приходилось терпеть.

4. Нумерация секторов – это мелочь, но наглядный показатель того, что архитекторы с практикой строительства стадионов незнакомы. Сектора пронумерованы по кругу стадиона, но деления по ярусам нет. Просто 17 ряд – это еще снизу, а 18 – уже сверху. Это серьезно усложняет навигацию по арене, а также процесс покупки билетов в кассах. А ведь иностранцы о таких нюансах даже не будут подозревать.

И еще один пример. Если вы купите билеты на места 11-12 18 ряда на секторе А7, то будете сидеть через пятиметровый проход. Зато 14 место этого сектора вплотную примыкает к 1 месту сектора А6. Очень удобно.

5. Крыша на центральных секторах закрывает только верхний ярус. За воротами – и того меньше. Плачевная ситуация отчетливо видна на этой фотографии. Сопоставьте край крыши с олимпийским огнем. Кажется, крыша точно не закрывает 70% мест.

Крыша над стадионом – это, конечно, очень сложная конструкция. Правда, делать ее научились делать еще в Древнем Риме: над четырехярусным Колизеем, вмещавшем более 50 тысяч человек, растягивали тентовое покрытие.

6. На «Динамо» тяжело создать футбольную атмосферу. Тяжело понять, что скандирует противоположная трибуна. Из-за огромного расстояния между ними даже простой клич «Динамо-Динамо!» получается абсолютно асинхронным.

7. Ливневки все еще ведут к инвалидам и их сопровождающим. Этот дефект пока не исправили, хоть и обещали.

Хотя пострадать от дождя рискуют не только инвалиды. Симметричные ливневки готовы затопить центральные сектора нижнего яруса.

8. Перед входом на территорию стадиона вы проходите досмотр. Казалось бы, безопасность на уровне. Но все запрещенные предметы вы сможете получить уже после проверки безопасности: через забор. Кстати, при мне парню с улицы передали бутылку воды – а ведь там могло быть что-то другое.

9. Нюанс, который можно исправить. В районе ступенек, через который проходит огромный поток зрителей, нет никакой навигации.

10. А уже сверху, районе центральных секторов трибуны А, она есть – стоит поставить такие инфодоски по периметру арены.

11. Уникальные флагштоки из специальной аустенитовой нержавеющей стали, обошедшиеся белорусским налогоплательщикам в полмиллиона долларов, стоят на месте. Правда, без флагов.

12. Несомненный плюс: перед стадионом очень просторно. В хорошую погоду можно спокойно сесть и выпить пива. И это кайф! Несмотря на толпу людей, можно сесть и расслабиться. Еще один плюс – путь с трибун на улицу занимает меньше минуты.

Стадион «Динамо» реконструирован несовременно – вы об этом знали и раньше. Но спасибо и на том, что на него наконец-то, спустя почти шесть лет, вернулся футбол.

Антон Рогач, «Трибуна»