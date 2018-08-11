Россия сползает в технологическую яму 2 11.08.2018, 15:47

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Число изобретений на минимуме за 11 лет.

В России продолжает сокращается количество научных разработок и инноваций, несмотря на декларации власти о необходимости совершить "технологический рывок" в направлении цифровой экономики, пишет finanz.ru.

По итогам 2017 года число патентных заявок на изобретения сократилось на 12,3%, а итоговый результат - 36454 штуки - стал рекордно низким с 2006 года.

Такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на "Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности" (ЕДРИД).

Количество патентных заявок от российских граждан и юрлиц упало на 15%. Это стало результатом сокращения финансирования НИОКР и снижением активности научно-исследовательских институтов и ВУЗов, говорится в исследовании.

Количество заявок от иностранных компаний, которые долгое время были главным драйвером рынка интеллектуальной собственности в России упало на 7,5%. Американские компании сократили их на 9%, немецкие - на 11%, китайские - на 22%.

Уровень инновационной активности в российской промышленности падает третий год подряд, подтверждает исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Если в 2004-м году доля компаний крупного и среднего бизнеса, внедряющих в своей работе высокие технологии и принципиально новые решения, составляла 10,5%, в 2012-м - 9,9%, в 2015-м - 9,5%, то в прошлом сократилась до 9,2%.

Зафиксированный показатель - минимальный с 1999 года. Спад объясняется "снижением интенсивности инновационных процессов в среднетехнологичных производствах, таких, например, как производство электрических машин и электрооборудования, металлургия", объясняет главный эксперт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Светлана Фридлянова.

По динамике инновационного развития российская промышленность в 4-6 раз отстает от ведущих индустриальных стран: так, в Швейцарии 60,2% компаний используют инновации, в Германии - 58,9%, во Франции - 46,5%, в Великобритании - 45,7%.

Российский показатель - низкий даже по меркам Центральной и Восточной Европы.

Из 33 стран, которые анализировала ВШЭ, лишь в Румынии инновационная активность ниже российской (6,4%).

Хуже всего обстоят дела на высокотехнологичных производствах, в отраслях высоких переделов, связанных с производством "сложных непродовольственных товаров", отмечают эксперты Центра стратегических разработок.

По их подсчетам, седьмая часть всех производственных мощностей в России уже по сути - пустышки, так как устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции.

В секторе товаров инвестиционного спроса - машин и оборудования - 25% производственных мощностей уже неконкурентоспособны, в производстве изделий из кожи, 50% оборудования - устаревшее.

В химической промышленности 42% оборудования имеет возраст больше 15 лет, в металлургии таких мощностей - 53%. В производстве антибиотиков, шин, конвейерных лент, ткацких станков, турбин, троллейбусов, подшипников, целом ряде химических производств - используются мощности еще советского периода, а средний возраст оборудования достигает 20-25 лет.