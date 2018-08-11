Санкции США отправят российских нефтяников в каменный век 11.08.2018, 17:25

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Новые санкции затронут в том числе продвинутые технологии в секторе нефти и газа.

Новые санкции США, анонсированные Госдепартаментом в среду и вступающие в силу с 22 августа, станут "горькой пилюлей" для российских нефтяников, попавших в зависимость от поставок зарубежного оборудования, пишет сайт finanz.ru.

Ограничительные меры, которые вводятся из-за использования Москвой химического оружия для отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, затронут в том числе "продвинутые технологии в секторе нефти и газа", сообщил Госдеп в четверг.

В результате под угрозой окажутся проекты по переработке и добыче, предупреждает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

"Запрет на импорт может негативно сказаться на возможности российских компаний продолжать модернизацию НПЗ" и развивать нефте- и газохимию, объясняет Маринченко: в этих областях зависимость от западных технологий довольно высока, а заменить их на китайские и российские аналоги полностью невозможно.

"Под угрозой окажутся новые проекты в сфере СПГ" и нефтедобыча, "где западное оборудование используется на наиболее сложных проектах", продолжает эксперт.

Действующих санкций было достаточно, чтобы технологическая база нефтяной отрасли полностью остановилась в развитии: доля принципиально новых разработок упала с 30% в 2011 году до 0% - в 2016-м, говорит замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов.

Ситуация уже выглядит неприемлемой, считает он: коэффициент извлечения нефти для разрабатываемых месторождений в России составляет в среднем около 25%, тогда как в мире у лидеров - до 45%.

Главной проблемой станет невозможность поддерживать добычу на стареющих месторождениях, пишет директор энергетического центра при Московской школе управления "Сколково" Татьяна Митрова: за последние три года в стране не было создано ни одного флота гидроразрыва пласта, а имеющийся флот стремительно ветшает.

К 2025 году Россия может потерять 5% от добычи нефти, а к 2030-му - около 10%, или 1,1 млн баррелей в сутки, прогнозирует Митрова. В денежном выражении при текущих нефтяных котировках это 28,5 млрд долларов экспортной выручки ежегодно.

Если санкции коснутся запрета всего перечня западных технологий и услуг, необходимых России, то проблемы могут возникнуть и у отечественных разработчиков, полагает руководитель направления "Газ и Арктика" центра энергетики Сколково Роман Самсонов: под удар санкции могут попасть держатели патентов, которые не смогут делиться интеллектуальной собственностью с РФ.