«Сокрушительные санкции» CША: Разрыв дипотношений и поиск личных активов Путина 10 Денис Кондак

11.08.2018, 8:58

9,097

Какие санкции могут ввести Вашингтон против Кремля.

Какие санкции вводят против Москвы? 8 августа официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США наложат санкции на Россию за использование химического оружия при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании. Конкретный список санкционных мер власти США пока не опубликовали, но ограничения вводятся на основании американского закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года.

Этот документ предусматривает, что Вашингтон должен прекратить оказывать гуманитарную и финансовую помощь, запретить продажу вооружения и экспорт связанных с нацбезопасностью технологий стране, которая применила химическое оружие. Более подробные данные приводят американские СМИ, ссылаясь на неназванные источники или экспертов. The Washington Post пишет, что под запретом окажется экспорт в Россию почти всей технологической продукции из США.

Ужесточение санкций против РФ последовало через месяц после саммита Трампа и Путина в Хельсинки

Фото: ЕРА

Исключения может составить оборудование, необходимое для безопасных пассажирских авиаперевозок и работы Международной космической станции.

The New York Times утверждает, что после 22 августа американские компании не смогут продавать в Россию газовые турбины, электронное и испытательное оборудование.

Агентство Reuters писало, что санкции будут распространяться на экспорт в Россию продукции двойного назначения, лазеров, сенсоров и технологий для добычи нефти и газа.

Если через 90 дней после введения санкций Вашингтон не будет уверен, что Россия больше не станет использовать запрещенное оружие, ограничения расширят. Согласно все тому же закону от 1991 года, США должны будут принять не менее трех мер из перечисленных:

запретить американским банкам выдавать кредиты РФ;

голосовать против поддержки РФ международными финансовыми организациями;

запретить импорт из РФ;

запретить экспорт в РФ всех американских товаров, кроме продуктов питания;

прекратить авиасообщение с РФ;

разорвать дипломатические отношения.

Расширенные санкции не будут введены, если Россия сможет гарантировать США отказ от использования химического и биологического оружия. Для этого ей придется, среди прочего, разрешить проверку своих предприятий и лабораторий американскими экспертами.

Санкции против России ужесточают из-за отравления Скрипаля в британском Солсбери

Фото: ЕРА

Как отреагировали в России?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев окрестил новые санкции "объявлением экономической войны" против России, если ограничения отразятся на работе банков или использовании той или иной валюты.

Он отметил, что реагировать нужно будет "экономическими, политическими, а в случае необходимости и иными методами". В посольстве РФ в Вашингтоне санкции назвали "драконовскими" и "объявленными под надуманным предлогом", а также пожаловались, что "санкционная машина США набирает обороты".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает новые ограничительные меры незаконными, поскольку "не может быть и речи о том, чтобы Россия имела какое-то отношение к фактам использования химического оружия".

Он также сказал, что говорить о контрмерах пока рано, однако вечером 9 августа спикер МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия ответит на новые санкции "зеркально, симметрично – можно назвать как угодно". Санкции вступят в силу 22 августа, но экономические последствия появились уже после их анонсирования.

Утром 10 августа курс рубля впервые за два года опустился ниже отметки 67 руб./$. Акции "Аэрофлота" (единственный авиаперевозчик, выполняющий рейсы между Россией и США) 9 августа подешевели на 8%.

Медведев: На эту войну необходимо будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости – и иными методами

Фото: ЕРA

Какие еще санкции угрожают Кремлю?

2 августа американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс законопроект, который, по их словам, должен "закрутить гайки" и предотвратить вмешательство России в промежуточные парламентские выборы в США, которые состоятся в ноябре 2018 года.

"Закон о защите американской безопасности от Кремля" пока не опубликован в официальных источниках, но 8 августа копию документа выложило издание "Коммерсантъ". Российское СМИ отмечает, что законопроект предполагает объединение всех вводившихся против России санкций в единый механизм.

В случае принятия закона в правительстве США создадут "санкционный офис", который будет координировать ограничительные меры Вашингтона с Евросоюзом. Законопроект предусматривает замораживание активов и запрет на операции в США для семи крупнейших российских банков – "Сбербанка", ВТБ, "Внешэкономбанка" и других.

"Коммерсантъ" подчеркивает, что в таком случае российские банки не смогут проводить долларовые расчеты через счета в банках США, а "именно этого опасаются деловые круги в России более всего". Сенаторы также предлагают ускорить исполнение закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят год назад, в частности – начать поиск личных активов президента РФ Владимира Путина.

Также законопроект предполагает ужесточение борьбы с киберпреступлениями и иностранным вмешательством в американские выборы.

Один из соавторов законопроекта – сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм

Фото: ЕРА

Одна из глав документа посвящена химическому оружию: сенаторы предлагают увеличить давление на Москву, чтобы впредь она не смогла помешать Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) расследовать случаи его применения. Законопроект предполагает рассмотреть возможность признания России "государством, спонсирующим терроризм", а "уязвимым к российскому воздействию" странам – выделять в общей сложности $250 млн в год (начиная с 2020-го).

Директор "Центра исследований постиндустриального общества" Владислав Иноземцев в статье для Forbes подчеркивает, что главная отличительная особенность этого законопроекта – смена тональности в отношении России.

В частности, президент РФ Владимир Путин упоминается в этом документе гораздо чаще по сравнению с предыдущими законопроектами. "По всей видимости, в Вашингтоне пришли к выводу, что невозможно и дальше усиливать санкции против "окружения Путина", делая вид, что сам президент не вовлечен ни в какие сомнительные операции", – считает Иноземцев.

Он убежден, что если США опубликуют доказательства коррумпированности Путина, это будет не меньшим ударом по РФ, чем запрет операций с государственным долгом. Если же Россию признают государством – спонсором терроризма, российским банкам с госучастием могут запретить проводить международные транзакции, а всем гражданам РФ аннулируют визы в США и запретят подавать иммиграционные заявки, добавляет Иноземцев.

"[Признание спонсором терроризма] может поставить Россию на одну доску с Ираном и привести к усилению санкций. Напомним, в отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти. Так что при таком сценарии может стать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа.

А это действительно серьезный удар по российской экономике, перед которым все остальные санкции покажутся "цветочками", – подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук в комментарии "Росбалту".

Денис Кондак, "Гордон"