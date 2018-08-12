В Варшаве отключат подсветку, чтобы увидеть звездопад 12.08.2018, 18:27

Сегодня вечером в небе начнется «звездопад Персеиды».

12 августа около девяти часов вечера в небе можно будет наблюдать «звездопад Персеиды». Персеиды — это поток, состоящий из мельчайших частиц — метеоров — размером от пылинки до горошины. Частички сгорают, попадая в атмосферу, оставляя яркий след, который мы принимаем за падающую звезду, пишет «Радио Польша».

Матеуш Вышиньский из планетария «Небо Коперника» подсказывает, как лучше всего увидеть «звездопад»: «Мы сможем увидеть множество падающих звезд, или метеоров. Для этого не нужны никакие телескопы, подзорные трубы. Надо только удобно устроиться на земле, на траве и смотреть в небо. Необычное зрелище будет наблюдаться чаще, чем раз в минуту. Это будет очень красиво и эффектно».

Чтобы жителям Варшавы было легче разглядеть в небе необычное природное явление, вечером будет отключена подсветка многих зданий города, мостов через Вислу.