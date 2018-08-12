закрыть
12 августа 2018, воскресенье, 18:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Варшаве отключат подсветку, чтобы увидеть звездопад

  • 12.08.2018, 18:27

Сегодня вечером в небе начнется «звездопад Персеиды».

12 августа около девяти часов вечера в небе можно будет наблюдать «звездопад Персеиды». Персеиды — это поток, состоящий из мельчайших частиц — метеоров — размером от пылинки до горошины. Частички сгорают, попадая в атмосферу, оставляя яркий след, который мы принимаем за падающую звезду, пишет «Радио Польша».

Матеуш Вышиньский из планетария «Небо Коперника» подсказывает, как лучше всего увидеть «звездопад»: «Мы сможем увидеть множество падающих звезд, или метеоров. Для этого не нужны никакие телескопы, подзорные трубы. Надо только удобно устроиться на земле, на траве и смотреть в небо. Необычное зрелище будет наблюдаться чаще, чем раз в минуту. Это будет очень красиво и эффектно».

Чтобы жителям Варшавы было легче разглядеть в небе необычное природное явление, вечером будет отключена подсветка многих зданий города, мостов через Вислу.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович