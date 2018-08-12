Стали известны детали раздела Каспийского моря 1 12.08.2018, 18:47

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Установила новые правила пользования акваторией.

Конвенция о правовом статусе Каспия, которую подписали лидеры России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана, установила новые правила пользования акваторией. Детали документа приводит РИА Новости.

Согласно документу, размер территориальных вод каждой страны равен 15 морским милям, их внешняя граница приобретает статус государственной. К территориальным водам примыкает 10-мильная рыболовная зона, где каждая страна получила исключительное право на промысел, за исключением вылова осетрины.

Основная площадь водной поверхности акватории моря остается в общем пользовании сторон. В частности, они могут сооружать искусственные острова с 500-метровыми зонами безопасности. При этом государства региона обязались учитывать экологический фактор при реализации крупных проектов и нести ответственность за экологический ущерб в случае, если он будет причинен.

Одним из основных пунктов стал запрет на размещение на своей территории военных объектов стран, не входящих в «каспийскую пятерку».

Дно и недра акватории Каспийского моря страны поделят между собой путем заключения двусторонних соглашений. Пользование акваторией будет регулярно обсуждаться на уровне заместителей министров иностранных дел, в течение полугода состоится первая встреча.

V Каспийский саммит прошел в казахстанском Актау. Помимо конвенции о правовом статусе региона, которая разрабатывалась более 20 лет, лидеры России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали ряд других соглашений в сферах транспорта, туризма, экономики и безопасности.